Journées du patrimoine : les réserves du Musée des pompiers de Lyon ouvertes au public

  • par La Rédaction

    • À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Musée des sapeurs-pompiers de Lyon ouvre exceptionnellement ses réserves à Vaulx-en-Velin. Les visiteurs pourront explorer près de 150 véhicules historiques et participer à de nombreuses animations pour petits et grands.

    Pour les Journées européennes du patrimoine, les 20 et 21 septembre, les visiteurs pourront découvrir à Vaulx-en-Velin les réserves du Musée des sapeurs-pompiers, habituellement fermées au public.

    Près de 150 véhicules historiques, des pompes à bras aux camions restaurés, seront exceptionnellement visibles tout le week-end, de 10 h à 18 h, avec entrée gratuite. Des bénévoles présenteront également des engins en cours de restauration. E

    n parallèle, de nombreuses animations sont prévues : ateliers ludiques et pédagogiques pour les enfants, parcours sportifs encadrés par les Jeunes Sapeurs-Pompiers, spectacles de marionnettes, histoires contées et ateliers de prévention.

    Attention : durant ces deux jours, le musée de la Duchère sera fermé. Mais sa nouvelle exposition, "Numéro 112, une exposition qui peut vous sauver la vie", sera accessible gratuitement dès sa réouverture.

