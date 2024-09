Il sera possible de se vacciner contre le Mpox à Lyon et dans le Rhône.

Mercredi 18 septembre, la société de biotechnologie Brenus Pharma a annoncé avoir levé 22 millions d'euros afin de financer l'étude clinique d'un vaccin destiné au traitement du cancer colorectal.

L'argent provient en partie des fonds d'investissements Angelor, regroupant des investisseurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes, des fonds belges Nishaq et Investsud, qui rejoignent ceux du cofondateur et investisseur principal, Jacques Gardette, et l'investisseur historique Stéphane Legastelois.

Stimuler le système immunitaire pour mieux répondre aux traitements

Plus précisément, ce vaccin devrait être capable de stimuler le système immunitaire afin qu'il réponde plus efficacement aux traitements anticancéreux. D'après une information de nos confrères du Progrès, le traitement devrait à terme permettre de "traiter la menace immédiate" et "donner un coup d'avance au système immunitaire des patients en anticipant l'évolution de leur maladie".

À l'avenir, la société Brenus Pharma espère élargir le champ d'application de ce vaccin à d'autres tumeurs gastriques, telles que celles du pancréas et du foie. Les premiers essais cliniques seront réalisés en France, en Belgique et aux Etats-Unis.

