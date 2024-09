Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 20 au 22 septembre

Braderie, journées européennes du patrimoine ou Biennale d’art contemporain, Lyon Capitale a sélectionné pour vous les sorties immanquables de ce week-end du 20 au 22 septembre.

Bourse au livre à la Galerie de Boskop

Avis aux lecteurs et amoureux des livres, la Galerie de Boskop, dans le 7e arrondissement de Lyon, organise sa bourse aux livres ce vendredi Pour sa deuxième année, la Galerie choisi de "faire le ménage dans sa bibliothèque avant le lancement de sa programmation d’expositions." Science-fiction, fantastique, livres d’art ou de sciences humaines, un grand nombre de livres et de revues sera proposé à des petits prix de 17h30 à 20 heures. L’entrée est gratuite.

Journées européennes du patrimoine chez les sapeurs-pompiers

Animations, démonstrations, ateliers et visites libres sont au programme. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine les 21 et 22 septembre, le musée des sapeurs-pompiers de Lyon ouvrira les portes de ses réserves au public. Plus de 150 véhicules seront exposés et l’entrée sera gratuite tout le week-end de 10 heures à 18 heures. Pour les découvrir, il faudra se rendre aux réserves du musée situées à Vaulx-en-Velin, près du Carré de Soie.

Au musée Lugdunum

Le célèbre musée Lugdunum organise à cette occasion des ateliers et concerts sur le thème "La Grande Odyssée", le samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 17h30.Parmi les animations, un atelier de danse des Balkans créé par les danseurs Fikia Milovska et Ivica Antev. Un voyage également proposé en musique. Le Collectif Bosphore et les danseurs-chorégraphes de la Compagnie OT IZVORA interpèteront une pérégrination musicale et dansée. Pour les plus jeunes, le musée propose également une activité à la découverte des aventures en Méditerranée. Munis d’un livret-jeu, les visiteurs découvrent les péripéties du héros Ulysse, de retour à Ithaque.

La 17e édition de la Biennale d’art contemporain

Sous le nom de "Crossing the water", autrement dit "la voix des fleuves", ce sont 78 artistes internationaux, qui sont conviés cette année à la Biennale de Lyon, afin de répondre au double thème choisi. Exposée dans 9 lieux, notamment à La Mulatière au sein des Grandes Locos ou encore le Musée des Beaux-Arts et le parking LPA Saint-Antoine, la Biennale d’art contemporain proposera une réflexion sur les relations qui se nouent et se délient entre les êtres et avec leur environnement jusqu’au 5 janvier 2025. Ca se passe de 11 heures à 19 heures pour 19 euros.

Traverser Lyon en canoë

Pour les plus téméraires, Lyon Kayak, la grande traversée de Lyon en canoë, revient dans la capitale des Gaules. En s’élançant sur la Saône, les participants vous permettront de voir la ville sous un autre jour. L’arrivée se fera à la darse de la Confluence, dans le 2e arrondissement de Lyon. Des parcours de 6 km pour les familles et de 14 km et 21 km sont prévus depuis Rochetaillée. Les inscriptions coûtent 30 euros.

