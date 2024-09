Lyon : un congrès international dédié aux tumeurs péritonéales le 26 septembre

Du 26 au 28 septembre prochain, les Hospices civils de Lyon (HCL) organisent la 14ème édition du congrès international, dédié aux tumeurs péritonéales primitives et secondaires, au Palais de la Bourse.

Avec plus de 3 000 patients traités par CHIP (chimio-hyperthermique intra-péritonéale) et plus de 1 500 procédures de PIPAC (chimiothérapie intra-péritoénale pressurisée par aérosolisation), ce congrès permettra de souligner l'expérience des HCL dans ce domaine à travers plusieurs temps forts.

Un programme rythmé

Au programme, des sessions axées sur les innovations thérapeutiques, notamment sur l'intégration de l'Intelligence Artificielle au sein de la prise en charge, des conférences d'experts internationaux de renom, ou encore une journée dédiée à la prise en charge des cancers ovariens.

Très attendu par les chirurgiens de la discipline, le premier consensus international sur la standardisation des gestes de péritonéctomie, initié et coordonné par les HCL et le docteur Indien Aditi Bhatt, sera également présenté.

