Journées du patrimoine : notre top 5 des lieux à visiter gratuitement à Lyon et ses environs

Les Journées européennes du patrimoine ont lieu les samedi 19 et dimanche 20 septembre. À Lyon et dans le Rhône, de nombreux lieux ouvrent leurs portes au public. Voici cinq sites à découvrir.

Les coulisses du musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal

Pour les amateurs d’archéologie, direction Saint-Romain-en-Gal, au sud de Lyon. À l’occasion des 30 ans du musée, le public pourra découvrir des lieux habituellement inaccessibles, notamment les coulisses de la conservation et de la restauration, ou encore le mausolée découvert grâce aux fouilles menées entre 2024 et 2026.

Plusieurs animations sont également prévues tout le week-end, comme des contes mythologiques, des voyages en bus pour admirer les découvertes, ou encore réalisation d’une mosaïque géante en Lego.

Le site est ouvert les deux journées, de 10h à 18h.

Le mausolée de Saint-Romain-en-Gal. @Julien Bourreau / Département du Rhône

La carrière de Glay pour une visite insolite

Direction le Beaujolais, au nord de Lyon, pour visiter la carrière de Glay et découvrir l’histoire des pierres dorées, les calcaires utilisés dans de nombreuses constructions du secteur. Un sentier pédestre et des panneaux pédagogiques permettent de comprendre le fonctionnement de cette ancienne carrière, exploitée du XVe siècle jusqu’en 1947.

Les visites se produiront entre 15h et 17h le samedi et le dimanche.

La carrière de Glay. @Flickr

Les salons de l’Hôtel de Ville de Lyon, un classique des JEP

À l’occasion des Journées du patrimoine, les salons de l’Hôtel de Ville seront accessibles gratuitement en visite libre de 10h à 18h. Des explications audio permettent de découvrir l’histoire du bâtiment, son grand escalier d’honneur, ses salons, ses décors et les œuvres qui y sont conservées.

Autre lieu institutionnel exceptionnellement ouvert : l’Hôtel du Département du Rhône. Des visites guidées d’une heure sont organisées le samedi 19 septembre, de 9h à 11h puis de 14h à 16h, sur inscription obligatoire.

La cour de l'Hôtel de Ville de Lyon. ©Romane Thevenot

Le musée des Beaux-Arts de Lyon

Pour traverser 5 000 ans d’histoire de l’art sans quitter le centre-ville, le musée des Beaux-Arts ouvre ses portes gratuitement pendant tout le week-end pour parcourir les oeuvres allant de l'Antiquité à l'époque moderne. À noter toutefois que l’exposition "Musée sentimental" ne sera pas accessible durant les Journées européennes du patrimoine.

Les entrées sont possibles de 10h à 18h durant les deux journées.

Musée des Beaux-Arts de Lyon @CM

La Maison des Canuts et les traboules de la Croix-Rousse

Impossible de parler du patrimoine lyonnais sans évoquer les canuts. La Maison des Canuts ouvrira ses portes tout le week-end avec plusieurs visites commentées autour du tissage et de l’histoire de la Croix-Rousse. Une visite de l’atelier de tissage ou encore un parcours associant l’atelier aux traboules de la Croix-Rousse seront au menu.

Les salles d’exposition seront accessibles gratuitement pendant les deux jours. Les visites guidées seront payantes. Pour y participer, il faut réserver sur le site Internet.

@Maison des canuts

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