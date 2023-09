Journée du patrimoine : Gadagne vous fait (re)découvrir Lyon

Xavier de la Selle est directeur du Musée Gadagne. Il était sur le plateau de l'émission "6 Minutes Chrono" de Lyon Capitale pour présenter les propositions du Musée d'histoire de Lyon (MHL) et du Musée des arts de la marionnette (MAM) à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, ce samedi 16 et dimanche 17 septembre.

Le directeur du Musée Gadagne a donné le détail des activités que propose l'hôtel Gadagne , qui abrite à la fois le Musée de l'histoire de Lyon, et le Musée des Arts de la marionnette, pour les journées du patrimoine le samedi 16 et dimanche 17 septembre.

Avant tout, Xavier de la Selle précise que la gratuité est de mise pour tous pendant ce week-end. En plus de la présentation du bâtiment et son histoire, quatre visites seront organisées dans quatre quartiers de Lyon, avec des médiateurs pour qui la ville n'a plus de secret. Des visites qui seront en écho avec l'exposition Portraits de Lyon.

Parmi ces visites (sur réservation) :

CONFLUENCE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI (2E ARR.)

LA PART-DIEU, L’ÉTERNELLE TRANSFORMATION (3E ARR.)

LA CITE INTERNATIONALE (6E ARR.)

GUILLOTIÈRE, UN QUARTIER MULTICULTUREL (7E ARR.)

En plus, Xavier de la Selle relance une nouvelle édition de l'objet du public : "Il y a également une proposition très particulière, qu'on appelait "le vote du public", pour l'objet du public. Et là, ça vient s'intégrer dans la première exposition du parcours permanent du Musée d'histoire de Lyon, consacrée aux portraits de la ville, à travers en particulier des objets qui sont emblématiques de l'identité lyonnaise."

Pour comprendre, il précise les objets de précédentes éditions : "Je crois qu'on parle des boules lyonnaises, par exemple, il y a la question de la Confluence. Avant, l'objet qui avait été sélectionné, c'est le Y qui symbolise la confluence. Voilà, il y a plusieurs propositions et on les illustrera et le public pourra voter. Et en fonction du résultat du vote, on intégrera dans le mur des clichés, le mur des objets clichés qui parlent de l'identité lyonnaise, le nouvel objet qui sera sélectionné."

Enfin, la compagnie M.A. / théâtre le Guignol de Lyon, la troupe héritière du fondateur de Guignol, sera aussi présente pour présenter la très fameuse marionnette.

La retranscription intégrale et textuelle de l'entretien avec Xavier de la Selle du Musée Gadagne.

Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler des journées européennes du patrimoine avec le directeur de Gadagne, Xavier de la Selle. Bonjour Xavier de la Selle. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce qu'en premier, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce qu'est Gadagne ? Parce que voilà, c'est un musée, c'est deux musées ?

C'est deux musées. Gadagne, c'est le nom qu'on donne à ce lieu qui est niché dans le Vieux-Lyon, au pied de la colline de Fourvière, et qui abrite aujourd'hui deux musées, le Musée d'Histoire de Lyon, qu'on dit parfois le MHL, et le Musée des Arts de la Marionnette, le MAM. Les deux musées sont abrités dans ce monument historique qui date de la Renaissance.

Et c'est un formidable lieu d'entrée pour découvrir la ville de Lyon, pour les nouveaux arrivants dans la capitale des Gaules en cette rentrée de septembre. C'est une bonne première approche pour connaître l'histoire de la ville, on peut le dire, je pense.

Oui c'est ça, il y a d'autres lieux pour comprendre l'histoire de la ville de Lyon, il y a d'autres musées aussi, mais Gadagne, le Musée d'Histoire de Lyon, c'est un lieu de synthèse où on peut avoir un aperçu un peu général, parfois assez détaillé, mais global sur toute l'histoire de Lyon et surtout comprendre la ville même aujourd'hui.

Et justement, donc voilà, pour les Journées du patrimoine qui ont lieu le samedi 16 et le dimanche 17 septembre, le Gadagne, j'allais dire le Musée Gadagne, mais Gadagne, puisqu'on dit comme ça, a des propositions, est-ce que vous pouvez nous les décrire ?

La première proposition, elle est commune aux autres lieux comme le nôtre, c'est-à-dire la gratuité, c'est la découverte, la possibilité de découvrir l'ensemble du monument historique, avec ses jardins, sa cour, son architecture, mais aussi les deux musées qui sont ouverts également gratuitement ce jour-là. Et de façon plus précise et plus particulière pendant ce grand week-end des Journées du patrimoine, au-delà de la gratuité, il y a des médiateurs et des médiatrices, on les appelle « ils sont là pour vous », c'est-à-dire qu'ils sont là à disposition pour accompagner. Et puis, il y a également une proposition très particulière, qu'on appelait "le vote du public", pour l'objet du public. Et là, ça vient s'intégrer dans la première exposition du parcours permanent du Musée d'histoire de Lyon, consacrée aux portraits de la ville, à travers en particulier des objets qui sont emblématiques de l'identité lyonnaise.

Alors cette année, il y a des propositions, quelles sont-elles ?

Alors, il y a eu plusieurs propositions, voilà, on a travaillé avec des groupes, il y a plusieurs propositions qui ont été faites. Et alors, je crois qu'on parle des boules lyonnaises, par exemple, il y a la question de la Confluence. Avant, l'objet qui avait été sélectionné, c'est le Y qui symbolise la confluence. Voilà, il y a plusieurs propositions et on les illustrera et le public pourra voter. Et en fonction du résultat du vote, on intégrera dans le mur des clichés, le mur des objets clichés qui parlent de l'identité lyonnaise, le nouvel objet qui sera sélectionné.

Voilà, donc il va être temps de voter pour l'objet du public qui représentera Lyon pour un an, c'est ça ?

Oui, c'est ça.

Et aussi, quatre parcours dans Lyon pour redécouvrir vos quartiers, là où vous habitez avec des médiateurs et des médiatrices. C'est pour tous les âges, par exemple, ces parcours, on peut venir avec des enfants, ça peut être, est-ce que c'est pensé aussi un petit peu pour eux ?

Oui, complètement, il y a vraiment tous les âges, alors on a pensé un peu à toutes les générations. Certaines de ces expositions qui composent le parcours permanent du musée de Lyon sont plus spécialement dédiées aux jeunes ou aux enfants, notamment celles qui parlent de l'histoire du Rhône et de la Saône qui s'appelle "Les pieds dans l'eau" et c'est pour les enfants et les familles à partir de cinq ans. Et puis sinon, il y a aussi, "Qu'est-ce que tu fabriques ?". Il y a l'exposition consacrée à l'histoire industrielle et ouvrière et là, on a pensé plutôt aux ados, pour donner ces exemples. Et puis sinon, il y a aussi le musée des arts de la marionnette qui plaît à tout le monde. Alors on pense souvent que c'est pour les enfants et souvent les familles viennent avec les enfants, les adultes, les parents, les grands-parents se disent, tiens, c'est pour moi aussi. Parfois, ils regrettent de ne pas pouvoir passer le temps qu'ils voudraient, mais voilà, c'est tout à fait adapté aux jeunes et aux enfants.

À boire et à manger pour tout le monde, comme on dit. En deux mots, puisqu'on arrive déjà vers la fin de l'émission, malheureusement, voilà, il y a la quatrième étape du parcours permanent qui va bientôt ouvrir. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques mots ?

Oui, le grand projet de Gadagne, ces dernières années, c'était la refonte complète de toute l'exposition permanente à travers quatre expositions. La dernière, la quatrième, sera ouverte début du mois de décembre, le 2 décembre, exactement, 2 et 3 décembre. C'est un grand week-end festif gratuit qui sera proposé pour découvrir une exposition qui sera consacrée à l'histoire politique des lyonnaises et des lyonnais.

Alors, juste, on me dit qu'on a encore un petit peu de temps, qu'est-ce que ça veut dire l'histoire politique ? C'est la longue histoire ou c'est l'histoire récente, les deux ?

Les deux, parce qu'on remonte au Moyen Âge pour comprendre qui commande à Lyon depuis le Moyen Âge, donc les pouvoirs, les gens qui ont détenu un pouvoir pour gouverner la cité, mais aussi, par le bas, les engagements des citoyens et des citoyennes, les engagements sociaux dans différentes causes. Voilà, c'est comment les lyonnaises et lyonnais se sont mobilisés pour participer à la vie de la cité.

Et il y a aussi une actualité qui a eu lieu encore très récemment, c'est la gratuité, le temps des canicules, des vagues de chaleur à Lyon. Vous, vous avez un premier retour, on en parlait avant l'émission. Comment ça s'est passé ? Les lyonnais sont venus pour trouver la fraîcheur et aussi la culture et l'histoire de Lyon ?

Oui, ça a très bien marché. Ça a décidé assez rapidement, vu l'ampleur de la vague de chaleur. Et en fait, pendant les quatre jours, à la fin du mois d'août, on a doublé les chiffres de fréquentation, ce qui est à peu près aussi ce qui s'est passé dans les autres musées qui étaient ouvrés gratuitement. Et pour nous, ça a été un afflux qui s'est plutôt bien passé dans les salles qui sont rafraîchies dans le musée. On a pu bénéficier aussi de soutien d'autres collègues, d'autres musées qui sont venus nous aider. Et grâce à ça, on a pu accueillir les publics dans de bonnes conditions et on était ravi d'accueillir autant de monde à ce moment-là.

Voilà, c'est une bonne nouvelle. Merci Xavier de la Selle d'être venu dans notre émission. Vous l'aurez compris, les Journées du patrimoine, le samedi 16 et le dimanche 17, ça se passe partout dans Lyon et aussi au Musée Gadagne avec quatre visites dans les quartiers lyonnais et aussi l'objet du public qui doit être voté. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails sur l'actualité lyonnaise sur lyoncapital.fr. À très bientôt.