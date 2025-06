John Textor annonce se mettre en retrait après la relégation de l’OL en Ligue 2

John Textor, président et propriétaire de l’Olympique Lyonnais. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Après que la DNCG a rétrogradé l’OL en Ligue 2, le président du club annonce se mettre en retrait, mais promet des investissements importants pour assurer un retour en Ligue 1.

John Textor fait son mea-culpa. Après que la DNCG a rétrogradé l'Olympique Lyonnais en Ligue 2 le 24 juin dernier, l’homme d’affaires américain reconnaît son échec dans un entretien accordé au média brésilien TV Globo et annonce prendre ses distances avec le club. "Je vais passer beaucoup plus de temps à penser à Eagle de manière globale, en revenant plus souvent à Botafogo (l'un de ses autres clubs, Ndlr). J'ai d'excellents partenaires au sein d'Eagle Football Group, des actionnaires qui auront la mission de régler des problèmes que je n'ai honnêtement pas su gérer en France. J'ai hâte de me reconnecter avec le Brésil", a ainsi déclaré John Textor.

"Nous allons investir une somme importante"

Alors que les supporters lyonnais sont nombreux à exiger le départ de John Textor, ce dernier garde pourtant espoir pour l’Olympique Lyonnais. "Nous sommes très bien capitalisés. Nous allons investir une somme importante. Nous venons de vendre Crystal Palace. Nous n'avons aucune difficulté financière, nous n'avons jamais eu autant de liquidités. Mais dans le processus, j'ai fait certaines choses qui ont déçu les organismes de contrôle là-bas et nous devons corriger cela", a-t-il encore indiqué.

Enfin, John Textor confie n’avoir "pas été très bon en politique en France." Et de conclure : "Le processus pour moi, en tant qu'investisseur américain, pour m'adapter au système là-bas a toujours été étrange."

