La qualité de l’air reste dégradée ce dimanche à Lyon 

Avec la chaleur caniculaire, la qualité de l’air reste dégradée ce dimanche 29 juin à Lyon. Une concentration d’ozone sera particulièrement forte dans l’après-midi.

Comme hier, la pollution reste importante ce dimanche 29 juin à Lyon dégradant ainsi la qualité de l’air. Une concentration aux multi-polluants et à l’ozone sera plus forte au cours de la journée, notamment entre 11 heures et 21 heures.

La qualité de l’air pourra également devenir mauvaise, voire très mauvaise, sur certains axes routiers particulièrement empruntés. Le site Atmo Auvergne-Rhône-Alpes indique : "Les conditions caniculaires seront favorables à la formation d’ozone. Les indices de la qualité de l’air devraient être dégradés à mauvais."