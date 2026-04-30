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JO de Milan-Cortina : les athlètes mis à l'honneur à l'Elysée, Alpes 2030 en vue pour la Région

  • par Romain Balme

    • A l'Elysée, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a réaffirmé ses ambitions pour les Jeux d’hiver 2030. Fabrice Pannekoucke veut faire de cet événement une dynamique collective au service des athlètes.

    Objectif Alpes 2030. Ce mercredi 29 février, une cérémonie mettant à l'honneur les athlètes des Jeux Olympiques de Milan-Cortina était organisée à l'Elysée. L'objectif, valoriser leurs performances et l’écosystème des sports d’hiver, notamment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes très représentée.

    L'occasion pour Fabrice Pannekoucke, président de la Région, de faire le déplacement, avec en ligne de mire les Jeux Olympiques de 2030, qui se dérouleront dans les Alpes. "A nous maintenant de créer les meilleures conditions pour faire éclore nos champions de demain et assurer à tout le mouvement sportif de notre soutien", ambitionne celui qui fut maire de Moûtiers, en Savoie. L'édile souhaite faire de cet évènement comme "une aventure collective à laquelle il faut associer chaque habitant de notre région."

    La Région réaffirme son ambition sportive

    Dans la perspective de promouvoir ses athlètes, depuis 2023, la Région met en place son "équipe de sportifs de haut niveau". La dernière promotion compte parmi ses membres Loïc Vergnaud, Jean-Louis Michaud et Olivier Perreau, médaillés pendant les JO de Paris 2024. "Cette année, 315 000 € seront consacrés à ce dispositif. (...) Ces athlètes sont de véritables ambassadeurs promouvant les valeurs du sport comme la persévérance, le dépassement de soi, l’engagement et le respect" justifie Renaud Pfeffer, vice-président délégué aux sports.

    Des athlètes de la région qui représenteront la France dans quatre ans dans les différentes épreuves des JO 2030. Des épreuves qui pourraient, en partie, avoir lieu à Lyon. Le mardi 28 avril, le comité d'organisation des Jeux Olympiques d'hiver 2030 confirmait étudier l'option lyonnaise pour accueillir les épreuves de hockey sur glace.

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