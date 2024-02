Menacée de se voir retirer ses subventions par la Région après avoir exprimé un certain nombre d'inquiétudes environnementales quant à l'organisation des JO d'hiver 2030, une association a fait volte-face ce lundi.

"Soutenir cette clause était une maladresse." L'association Outdoor Sports Valley fait volte-face, quelques mois après avoir signé une tribune d'associations et d'experts énumérant un certain nombre de conditions à respecter pour organiser des Jeux olympiques d'hiver durables.

"Je veux enlever tout doute sur notre soutien aux Jeux olympiques 2030"

La candidature des Alpes françaises portée par les présidents des conseils régionaux LR d'Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, et de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Renaud Muselier, pour les Jeux d'hiver de 2030 a été la seule retenue par le Comité international olymique (CIO) le 29 novembre.

Quelques jours auparavant, la tribune signée par OSV considérait que "sans le respect de ces conditions par les organisateurs, nous considérerons et affirmerons que les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 contribuent au dérèglement climatique et à la perte de biodiversité".

Coup de pression de la Région

"Je veux enlever tout doute sur notre soutien aux Jeux olympiques 2030, a déclaré Cédric Georges ce lundi, président de l'organisation qui fédère des acteurs économiques du monde du sport de plein air. Et d'ajouter : Notre intention est de collaborer à la réalisation de JOP d'hiver 2030."

Pour mémoire, la prise de position d'OSV avait entraîné une vive réaction de la vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Stéphanie Pernod, qui avait écrit aux adhérents d'OSV, dans un courrier daté du 18 décembre, se voir "dans l'obligation de demander le retrait de la Région de tout financement du cluster OSV".

La collectivité étant son plus important contributeur, à hauteur de 643 000 € par an, soit environ 37 % de son budget, OSV a ainsi fait marche arrière et affiché son entente avec la Région lors de la présentation d'un "nouveau partenariat". En l'espèce, la création d'un comité consultatif RSE auquel OSV sera associé.

