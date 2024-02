Le célèbre chef lyonnais et président des Toques blanches lyonnaises, Christophe Marguin, va vendre aux enchères le 31 mai prochain 4 600 menus présidentiels, royaux et impériaux à la maison de ventes Millon à Paris.

Le 31 mai prochain, le chef lyonnais et président des Toques blanches lyonnaises, Christophe Marguin, va vendre 4 600 menus présidentiels, royaux et impériaux issus de sa propre collection lors d'une vente aux enchères organisée par la maison Millon à Paris. Une collection qu'il aura passé près de 40 ans à constituer.

Des menus qui remontent à 1868

Comme le rapportent nos confrères de Tribune de Lyon, les 4 600 menus mis aux enchères retraceront plus de 150 ans d’histoire des repas organisés par les présidents français, de Napoléon III en passant par Nicolas Sarkozy et la reine Élisabeth II en 2008. Le chef lyonnais collectionne ces menus d’exception depuis 1986, et pour lui, "c’est l’histoire de la gastronomie, mais c’est surtout l’histoire de la diplomatie au travers de l’art de la gastronomie. On ne reçoit pas de la même manière un roi, un empereur, un chancelier. Et cela donne à voir l’évolution des mœurs", explique-t-il à nos confrères.

Toujours selon Tribune de Lyon, la valeur de la collection est estimée entre 100 000 et 150 000 euros par Virginie Vernier, directrice du bureau lyonnais la Maison de vente aux enchères Millon, qui expertisera et organisera la vente.

Quelques heureux élus pourront également découvrir certains de ces menus. Deux dîners réalisés par Mathieu Viannay, le chef du restaurant deux étoiles La Mère Brazier dans le 1er arrondissement de Lyon, ainsi que Frédéric Vardon, chef du restaurant Le 39 V à Paris, seront organisés en mars. Le 21 mars, le chef Viannay reproduira ainsi le menu servi au président des États-Unis, John F. Kennedy en 1961, rapporte BFM Lyon. Le menu sera proposé pour environ 250 euros, vin inclus.

