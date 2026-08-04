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Photo d’illustration des pompiers en intervention sur un feu de forêt. (Photo SDMIS)

Tarare : un incendie ravage 1,4 hectare de végétation et détruit le garage d'une habitation

  • par La Rédaction

    • Un important incendie de végétation s'est déclaré mardi 4 août à Tarare. Une soixantaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour contenir les flammes, qui ont détruit le garage d'une maison.

    Un spectaculaire incendie s'est déclaré mardi après-midi sur les hauteurs de Tarare, dans le Rhône. Le feu, qui a pris vers 15 heures, s'est rapidement propagé à la végétation sous l'effet du vent, parcourant environ 1,4 hectare.

    Selon nos confrères du Progrès, le sinistre serait parti du secteur de l'esplanade Sainte-Madeleine avant de gagner la rue Bonnassieux. Les flammes ont atteint une habitation, dont le garage a été entièrement détruit. Au total, une soixantaine de sapeurs-pompiers et 22 véhicules ont été engagés pour maîtriser l'incendie. Aucun blessé n'est à déplorer.

    Le maire de Tarare, Bruno Peylachon, a indiqué espérer une baisse du vent afin de permettre aux secours de circonscrire rapidement le feu et de protéger le lotissement situé à proximité. Les opérations se poursuivaient en fin d'après-midi.

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