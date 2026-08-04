Tarare : un incendie ravage 1,4 hectare de végétation et détruit le garage d'une habitation

Photo d’illustration des pompiers en intervention sur un feu de forêt. (Photo SDMIS)

Un important incendie de végétation s'est déclaré mardi 4 août à Tarare. Une soixantaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour contenir les flammes, qui ont détruit le garage d'une maison.

Un spectaculaire incendie s'est déclaré mardi après-midi sur les hauteurs de Tarare, dans le Rhône. Le feu, qui a pris vers 15 heures, s'est rapidement propagé à la végétation sous l'effet du vent, parcourant environ 1,4 hectare.

Selon nos confrères du Progrès, le sinistre serait parti du secteur de l'esplanade Sainte-Madeleine avant de gagner la rue Bonnassieux. Les flammes ont atteint une habitation, dont le garage a été entièrement détruit. Au total, une soixantaine de sapeurs-pompiers et 22 véhicules ont été engagés pour maîtriser l'incendie. Aucun blessé n'est à déplorer.

Le maire de Tarare, Bruno Peylachon, a indiqué espérer une baisse du vent afin de permettre aux secours de circonscrire rapidement le feu et de protéger le lotissement situé à proximité. Les opérations se poursuivaient en fin d'après-midi.