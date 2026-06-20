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Thomas Heurtel avait été sacré champion de France en 2021 avec l’Asvel avant de partir au Real Madrid puis de signer au Zenith Saint-Petersbourg. (Photo de OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Le joueur Thomas Heurtel quitte l'ASVEL

  • par Claire Martinez

    • Mis à l'écart du club villeurbannais depuis la fin du mois de mai, Thomas Heurtel retire le maillot de l'ASVEL. L'équipe a officialisé le départ du meneur français ce samedi 20 juin, mettant un terme à une aventure marquée par les blessures et les tensions en interne.

    Le retour de Thomas Heurtel à l'ASVEL a été de courte durée. Arrivé l'été dernier, le club villeurbannais annonce le départ du joueur biterrois ce samedi 20 juin. Gêné par plusieurs blessures physiques, le champion d'Europe 2013 avait retrouvé l'intégralité de ses moyens à la mi-mai avant d'être écarté du groupe professionnel par l'entraîneur Pierric Poupet. Selon plusieurs sources, un différend entre le joueur et son coach lors d'un entraînement avait conduit à cette mise à l'écart jusqu'à la fin des play-offs. Thomas Heurtel n'aura finalement disputé que dix rencontres de Betclic Élite cette saison.

    L'ASVEL a désormais officiellement annoncé le départ du meneur de 37 ans, qui quitte le club pour la troisième fois de sa carrière. Son précédent passage, en 2021, avait été bien plus fructueux avec un titre de champion de France remporté cette même année sous les couleurs villeurbannaises.

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