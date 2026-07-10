Isère : une passerelle pour piétons et cyclistes installée au-dessus de la Gresse

La passerelle de 40 mètres pour les piétons et les cyclistes a été installée à Vif. ©Neo-Bzeznik

Grenoble Alpes Métropole et la commune de Vif ont installé, jeudi 9 juillet, une passerelle dédiée aux piétons et aux cyclistes, au-dessus de la rivière de la Gresse.

Dans le cadre de la requalification de l’entrée de la ville de Vif, en Isère, Grenoble Alpes Métropole et Vif ont fait déposer une passerelle reliant les deux rives de la rivière de la Gresse. Cette passerelle a été conçue pour "sécuriser les déplacements des habitants et renforcer les liaisons douces entre les deux rives, tout en contribuant à la valorisation du centre-ville", explique Grenoble Alpes Métropole dans un communiqué de presse.

Construite en aluminium brut et en lamelle de bois composite, cette passerelle fait 40 mètres de longueur et trois mètres de largeur. Son installation a nécessité l’utilisation d’une grue de 200 tonnes et la fermeture temporaire du boulevard Faidherbe. L’ouverture officielle est prévue pour l’automne 2026, une fois les travaux d’aménagements terminés.

La passerelle une fois déposée au-dessus de la Gresse. ©Neo-Bzeznik

À travers ce projet, la ville de Vif et la Métropole souhaitent, "apaiser les circulations à l'entrée de ville, redonner davantage de place aux piétons, végétaliser et embellir les espaces publics, et renforcer l'attractivité du centre-ville de Vif", indique le communiqué de presse.

Le coût total de la passerelle a été financé par Grenoble Alpes Métropole, le montant s’élève à 336 000 euros. Ce nouvel aménagement entre dans un projet plus large de "requalification de l’entrée de la ville de Vif", où le cout total représente quatre millions d’euros financés par la Métropole, la ville de Vif et le SMAAG (Syndicat mixte des mobilités de l’aire grenobloise).

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