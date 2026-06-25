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Candidature des Alpes Françaises aux Jeux Olympiques et Paralympiques d’Hiver 2030. (Photo by LOUAI BARAKAT / HANS LUCAS / Hans Lucas via AFP)

JO 2030: le ski-alpinisme décroche le feu vert final du CIO

  • par V.G.

    • La centaine de membres du Comité international olympique, réunis jeudi en session extraordinaire, ont validé la réinscription au programme des JO-2030 du ski-alpinisme, "sport additionnel" qui avait fait ses débuts olympiques à Milan-Cortina.

    Rassemblés à Lausanne pour examiner les chantiers lancés il y a un an par la nouvelle présidente Kirsty Coventry, les membres du cénacle olympique ont, sans surprise, ratifié la décision prise le 10 juin par la commission exécutive.

    A lire aussi : JO 2030 : le CIO approuve la nouvelle carte des sites et valide Lyon pour les sports de glace

    Comme annoncé début juin, le programme sportif complet des JO-2030 dans les Alpes françaises - disciplines, épreuves, quotas d'athlètes - ne sera décidé que dans le courant de l'été, à une date pas encore fixée par le CIO : le combiné nordique est sur la sellette, alors que des épreuves de freeride pourraient faire leur apparition.

    Il y a quelques semaines, les organisateurs des JO-2030 (Cojop) avaient proposé le ski-alpinisme comme unique "sport additionnel", en ajoutant des épreuves individuelles au sprint et au relais mixte déjà présents à Milan-Cortina, en février 2026. Le Cojop avait souligné que le ski-alpinisme, "héritier d'une longue tradition alpine, connaît aujourd'hui un essor remarquable porté par l'attrait croissant pour les sports d'endurance et pour une pratique plus authentique de la montagne".

    "Le ski-alpinisme est enraciné dans l'histoire du ski, il est cohérent avec l'identité de nos Jeux et il est tourné vers l'avenir", a plaidé jeudi face au CIO Edgar Grospiron, patron des JO-2030.

    Ces épreuves seront organisées dans le Briançonnais, l'un des quatre grands pôles où doivent se tenir les Jeux d'hiver avec la Savoie, la Haute-Savoie ainsi que Lyon et sa métropole. A Milan-Cortina, les Français Emily Harrop et Thibault Anselmet avaient remporté la médaille d'or en relais mixte de ski-alpinisme, discipline qui propose des manches intenses et télégéniques.

    A lire aussi : Sites, épreuves : à quoi pourraient ressembler les JO 2030 à Lyon ?

    Présente à Lausanne avec la délégation française, Emily Harrop, également médaille d'argent du sprint aux JO-2026, s'est réjouie de voir consacrer l'épreuve individuelle. "Une discipline historique: c'est peut-être celle pour laquelle les jeunes générations arrivent et pour laquelle les anciens ont laissé leur trace", a-t-elle souligné en zone mixte.

    En mai dernier, le CIO avait fermé la porte à la présence de sports d'été ou de sports toutes saisons pour les JO-2030, comme le trail ou le cyclocross.

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