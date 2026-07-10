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Le nouveau maillot domicile de l'ASSE pour la saison 2026-2027. ©ASSE
Le nouveau maillot domicile de l’ASSE pour la saison 2026-2027. ©ASSE

L’AS Saint-Étienne dévoile son nouveau maillot avec Casino

  • par Laura Pierrez

    • L’AS Saint-Étienne présente son tout nouveau maillot pour la saison 2026-2027 ainsi que le retour d’un partenaire important, Casino. 

    Pour fêter les 70 ans du titre de champion de France, remporté par les Verts en 1956-1957, l’AS Saint-Étienne décide de révéler un tout nouveau maillot domicile. Il sera orné d’éléments historiques, notamment avec le retour du sponsor historique Casino. 

    Un maillot vintage créé par l’équipementier danois Hummel pour les Verts de Saint-Étienne, avec le logo de l’ASSE lors de la saison 1956-1957. D’autres détails sont similaires à la tunique de l’époque, comme l’épais col rond blanc et le bout de manche. Le maillot du gardien garde les mêmes éléments, mais est de couleur noire. 

    Manche longue ou manche courte, le maillot est en vente sur le site de l’ASSE et directement à la boutique des Verts. Des kits shorts, maillots pour les bébés avec des tailles enfants sont également disponibles. 

    Casino redevient le partenaire principal de l'ASSE

    Le groupe Casino, partenaire historique de l’ASSE, redevient le sponsor majeur du club. Leur dernier partenariat remonte à 40 ans en arrière, en 1986-1987 : "Il incarne le lien historique entre le club, ses supporters et la marque ligérienne", indique le communiqué de presse. Le logo de Casino figure donc de nouveau sur le maillot de l’ASSE. 

    "Avoir un partenaire historique comme Casino est très rare dans le monde du sport. Voir ce lien, qui existe depuis plus de 90 ans, se renforcer davantage pour la saison à venir, nous rend évidemment très fiers. Le retour du logo Casino sur la face avant de nos maillots est le résultat d'une relation passionnelle avec le Peuple Vert. Mais s'il ravive pour certains des souvenirs, il incarne surtout une ambition renouvelée et partagée. Ensemble, nous avons encore beaucoup à écrire", exprime Ivan Gazidis, président de l'AS Saint-Étienne.

    À lire aussi : Le propriétaire de l’ASSE investit plus d’un million d’euros dans la médecine du sport à Saint-Étienne

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