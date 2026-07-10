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Saint Jean dévoile son food truck de ravioles sur l’A6 (Crédit : DR)

Saint Jean : un food truck de ravioles sur l’A6

  • par Meline Vert

    • Le temps des sandwichs triangles et des fast-food sur les aires d’autoroutes est révolu. C’est en tout cas la mission que s’est donnée l’entreprise drômoise de ravioles, Saint Jean. 

    Né il y a plus de quatre-vingt-dix ans, à Romans-sur-Isère, Saint Jean, le pastier drômois, innove cet été en ouvrant son food truck de ravioles, imaginé avec l’entreprise de restauration Sodexo, sur l’aire d'autoroute de Chaponne sur l’A6. Les mets sont cuits à la minute et accompagnés d’une sauce au choix, aussi préparée sur place. Une alternative plus saine pour manger sur le pouce.

    L’aire d’autoroute, “un levier de conquête

    Plus globalement, le pastier drômois s’est installé ces dernières années au cœur de deux aires autoroutières centrales en France : à Chaponne donc, dans l’axe-Paris-Lyon, puis dans la vallée rhodanienne à l’aire de Portes-lès-Valence sur l’A7, une des plus fréquentées du territoire. Sur place, des employés cuisinent et servent des ravioles du Dauphiné pour satisfaire les papilles des vacanciers ou des travailleurs en escale. 

    Ces nouveautés s’inscrivent plus largement dans une stratégie pour les marques agroalimentaires françaises de se faire connaître en touchant une clientèle nouvelle et donc plus large. Véritable point de rencontre lors des départs de vacances, l’aire d’autoroute est vue comme un “levier de conquête” pour Saint Jean. Une stratégie qui intervient alors que les Français ont envie de découvrir et de rapporter de leurs vacances des spécialités régionales. C’est ce qu’ont déclaré, à l'IFOP, plus de 81% des interrogés pour une étude de 2025.

    Une entreprise ancrée dans la région

    Au-delà de parcourir les (auto)routes, la société agroalimentaire trouve une place de choix dans la région. Plaque tournante de l’entreprise, la région Auvergne-Rhône-Alpes accueille cinq sites de production de Saint Jean. Que ce soit à Frans, dans l’Ain, ou à Saint-Just-de-Claix, en Isère, en passant par Romans, dans la Drôme, et d’autres, aujourd'hui 554 collaborateurs travaillent pour cette entreprise.

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