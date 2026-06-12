Exposition : La métamorphose d’Annecy au XIXe siècle

Le musée-château d’Annecy nous dévoile l’histoire de la ville, ses mutations politiques, urbaines, sociétales et touristiques au XIXe siècle.

Une période charnière de sa transformation à travers les œuvres de Prosper Dunant (1790-1878) peintre des paysages et de la contemplation, grand amoureux du patrimoine annécien, puisant aussi dans la riche correspondance entretenue avec ses deux enfants Camille et Chloé qui témoigne de nombreux bouleversements.

Le parcours qui s’ouvre dans la salle des Colonnes du château expose plus de 150 œuvres – peintures, études, projets d’architecture, gravures, dessins, cartes, plans anciens et aquarellés avec également un impressionnant panorama photographique d’Annecy – entraînant le visiteur dans un voyage à travers le temps et l’histoire. Crise sanitaire et disette des années 1847-1848, isolement culturel de la ville dans la première moitié du siècle, arrivée du train en gare d’Annecy en 1866 et avec lui l’essor du tourisme et l’ouverture de structures culturelles nouvelles, annexion de la Savoie à la France en 1860… sont autant d’événements à découvrir tout comme l’œuvre de Dunant.

La métamorphose d’Annecy au XIXe siècle. Sous le regard de Prosper Dunant, peintre et architecte – Du 5 juin au 26 octobre au musée-château d’Annecy – musees.annecy.fr