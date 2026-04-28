Près de Lyon, la police lance un appel à témoins après la disparition d’un homme de 69 ans

La police nationale lance un appel à témoins pour retrouver Michael Julien, 69 ans, disparu depuis le 25 avril sur la commune de Rive-de-Gier (Loire).

Michael Julien, 69 ans, a disparu depuis le 25 avril dernier et n’a plus donné signe de vie depuis. Ce mardi, la police nationale lance donc un appel à témoins pour tenter de le retrouver. L'homme aurait été aperçu pour la dernière fois aux alentours de 13 h 30 sur la commune de Rive-de-Gier, dans la Loire. Michael Julien est atteint de schizophrénie et n’a pas pris son traitement depuis trois jours.

L’homme mesure 1m75, a les yeux marron et les cheveux grisonnants. Il est de corpulence normale. Le jour de sa disparition, il portait un bas de survêtement noir, des baskets noires et des lunettes bleues.

Toute personne ayant des informations est priée de contacter le commissariat de Saint-Chamond au 04 27 40 21 21.