Jeudi 11 juin, les élèves du lycée René-Cassin à Tarare ont reçu un message menaçant se revendiquant de l'Etat Islamique.

Panique au lycée René-Cassin à Tarare. Jeudi 11 juin, les élèves de l'établissement ont reçu un message glaçant via la plateforme Pronote. "Nous venons de la part de l’état islamique. Je vous écris ce message pour vous annoncer ma décision. J’ai enfin décidé de mener mon projet à bout. Aujourd’hui jeudi 11 juin, je ferai exploser l’établissement tout entier vers 17h […] J’ai mis du C4 partout dans le lycée", était-il écrit sur le message qu'ont pu consulter nos confrères du Progrès.

Suite au message, professeurs et élèves se sont confinés en sécurité dans la pyramide. En parallèle de nombreux gendarmes sont intervenus sur les lieux pour vérifier l'ensemble du bâtiment, sans résultat.

La piste du piratage envisagée

Si le texte semble avoir été envoyé depuis le profil individuel d'un élève, la piste du piratage est envisagée. D'autant plus que d'autres lycées français auraient reçu ce type de message via Pronote ce même jeudi 11 juin.

Une personne aurait été placée en garde à vue et un téléphone aurait été saisi. Une enquête a été ouverte.

Lire aussi : Plaintes pour viol dans un centre périscolaire à Charly : un animateur mis en examen