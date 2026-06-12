JO 2030 : le CIO repousse encore l'adoption du programme sportif

Le Comité international olympique s'est donné un délai supplémentaire pour approuver le programme sportif des JO-2030, initialement prévu en décembre dernier, puis en juin, et désormais à une date inconnue cet été, a-t-il indiqué jeudi soir.

Réunie jeudi à Lausanne, la commission exécutive de l'instance a validé la volonté des Alpes françaises de reprendre le ski-alpinisme, "sport additionnel" déjà programmé à Milan-Cortina, qui sera soumis les 24 et 25 juin à un ultime vote de la session extraordinaire du CIO.

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Sa présidente Kirsty Coventry a promis lors d'un point presse une décision "dans les prochaines semaines" pour le programme sportif global - soit le détail des disciplines et épreuves retenues ainsi que les quotas d'athlètes -, alors que l'exécutif du CIO se réunit de nouveau les 22 et 23 juin.

Mais dans un communiqué ultérieur, le CIO a précisé que le programme sportif des Alpes françaises serait adopté "après la session du CIO", afin de "séparer" cette décision de celles liées aux divers chantiers lancés il y a un an par Kirsty Coventry, au moment de sa prise de fonction.

La carte des sites validée dans les prochains jours

Une autre réunion de la commission exécutive doit donc être programmée pendant l'été, à une date encore inconnue. Pour l'heure, la prochaine figurant à l'agenda est prévue le 30 octobre. Pendant ce délai, le CIO doit finir de "passer en revue" les épreuves déjà au programme des JO d'hiver - le combiné nordique est particulièrement sur la sellette -, ainsi que "celles dont l'ajout sera éventuellement proposé", comme le freeride ou de nouvelles épreuves de patinage.

"Cette décision sera prise sur la base d'une analyse méthodique" des données de Milan Cortina, "parmi lesquelles une étude de l'attrait mondial comprenant 14 indicateurs en lien avec la télévision, le numérique, l'intérêt du public, les spectateurs et la couverture médiatique", sur "les principaux marchés des cinq continents", précise le CIO.

La carte des sites de 2030, bouleversée par le déplacement du pôle glace de Nice à Lyon, est elle en pleine course contre la montre: elle doit encore être validée le 19 juin par les parties prenantes des JO réunies en bureau exécutif, soumise aux fédérations internationales concernées et, si ces étapes sont franchies à temps, pourra être soumise à l'exécutif du CIO les 22-23 juin.