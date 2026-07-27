Fumées des incendies en Gironde : la qualité de l'air toujours mauvaise à Lyon ce lundi

La qualité de l'air reste mauvaise ce lundi 27 juillet à Lyon et dans toute la métropole de Lyon, à cause notamment des fumées des incendies en Gironde toujours présentes dans le ciel lyonnais.

La qualité de l'air sera de nouveau mauvaise à Lyon pour débuter cette dernière semaine du mois de juillet. "Les fumées des incendies de Gironde pourraient encore planer sur notre région, dégradant la qualité de l’air sur une large partie Ouest du territoire", explique Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes.

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Avant de poursuivre : "Le vent d’Ouest devrait perdre en force, mais les fumées pourraient tout de même arriver au-delà de la vallée du Rhône."

Ce lundi, les concentrations en particules fines restent élevées et l'indice de la qualité de l'air sera mauvais. Une amélioration pourrait se faire sentir dès mardi même si la chaleur qui s'installera dans la région lyonnaise devrait faire décoller les concentrations d'ozone dans les prochains jours.