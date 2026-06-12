Deux ministres en déplacement dans la Métropole de Lyon ce vendredi

La Métropole de Lyon accueille ce vendredi 12 juin deux membres du gouvernement. Nicolas Forissier, ministre chargé du Commerce extérieur, et Camille Galliard-Minier ministre déléguée chargée de l’Autonomie et des Personnes handicapées.

La Métropole de Lyon sera au cœur de deux déplacements ministériels ce vendredi 12 juin. Chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité, Nicolas Forissier se rendra à Saint-Genis-Laval pour visiter le site de Benta Lyon, filiale du groupe pharmaceutique international Benta Pharma. Cette visite doit mettre en lumière le rôle des investissements étrangers dans le développement industriel local, notamment dans le secteur stratégique de la santé.

Le même jour, la ministre déléguée chargée de l’Autonomie et des Personnes handicapées, Camille Galliard-Minier, sera présente à Décines-Charpieu puis à Lyon. Elle participera à la Fête du tennis adapté organisée au All In Country Club, avant de rencontrer les acteurs associatifs engagés dans l’inclusion par le sport.

L’après-midi, la ministre visitera les locaux d’Adapt and Joy, dans le 3e arrondissement de Lyon. Cette structure accompagne les personnes en situation de handicap moteur à travers des activités physiques adaptées et des dispositifs favorisant leur autonomie.