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Terrain de padel vandalisé à Meyzieu. Crédit – Issam Benzeghiba

Terrain de padel vandalisé à Meyzieu : "nous ne reculerons jamais", promet le maire

  • par C.M.

    • Samedi 25 juillet, le terrain de padel de Meyzieu a été la cible d’actes de vandalisme. Le maire annonce porter plainte et compte retrouver les auteurs.

    Sur ses réseaux sociaux, le maire divers centre de Meyzieu, Issam Benzeghiba, fait part de sa colère après que le terrain de padel de la ville a été vandalisé samedi 25 juillet. "Je condamne avec la plus grande fermeté ces comportements lâches, minables et totalement inacceptables. Rien, absolument rien, ne peut excuser de tels actes", écrit-il.

    L’édile annonce par ailleurs déposer plainte et indique que les images de vidéoprotection situées à proximité seront exploitées afin d’identifier les auteurs. "Si certains pensent pouvoir agir dans l'ombre et rester impunis, ils se trompent. Je veux être très clair : nous ne lâcherons rien", prévient encore l’édile.

    Et de conclure : "Nous ne reculerons jamais face à ceux qui choisissent de dégrader, d'intimider ou de mépriser le bien commun. Chaque acte de vandalisme fera l'objet d'une réponse ferme, avec toute la détermination nécessaire. Le respect n'est pas une option. Il est le fondement de la vie en société."

    Lire aussi : Le maire de Meyzieu interdit le salon "Aux Sources" et la venue d’un prédicateur salafiste

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