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Photo d’illustration des pompiers en intervention sur un feu de forêt. (Photo SDMIS)

Feux de forêts : quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par La Rédaction

    • Quatre départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes restent en vigilance jaune aux feux de forêts ce lundi 27 juillet 2026.

    Alors que la canicule sera de retour dans une large partie du pays cette semaine et que les feux de forêts XXL se poursuivent du côté de la Gironde, Météo France a placé quatre départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune aux feux de forêts.

    L'Allier, l'Ain, la Drôme et l'Ardèche présentent un risque modéré de départs de feux ce lundi 27 juillet 2026 tandis que les autres départements de la région ne sont concernés par aucune vigilance ce lundi.

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