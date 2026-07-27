Les défaillances d’entreprises continuent de progresser en Auvergne-Rhône-Alpes. Portée par une forte hausse dans le Rhône, la région enregistre une augmentation de 24 % sur un an, selon Allianz Trade.

La situation des entreprises ne s'arrange pas en Auvergne-Rhône-Alpes. Selon la dernière étude de l'assureur Allianz Trade sur le deuxième trimestre de 2026, la région se classe deuxième parmi les collectivités dont les défaillances d'entreprises ont le plus augmenté sur les douze derniers mois, derrière les départements d'Outre-Mer. Cette hausse de 24 % par rapport au deuxième trimestre (T2) de 2025, correspond à 2418 défaillances, soit 17 % de plus que sur les trois premiers mois de 2026.

Un phénomène qui concerne presque la totalité des départements. Le Rhône, qui concentre à lui seul 29 % des défaillances de la région, enregistre une hausse de +29 % au deuxième trimestre. Les progressions les plus marquées sont toutefois observées dans le Puy-de-Dôme (+50 % au T2), la Savoie (+41 % au premier semestre) et la Haute -Loire (+138 % au T2, sur des volumes plus limités). À l’inverse, l’Ain fait figure d’exception avec un recul de -4 % au second trimestre 2026, de même pour le Cantal (-14 %) mais sur des volumes plus limités.

Tous les secteurs concernés, la construction en péril

Cette hausse des défaillances d'entreprises touche tous les secteurs, en particulier la construction. En effet, alors que les défaillances du secteur reculent de -2 % au niveau national, elles progressent de +8 % en un an dans la région, où celui-ci représente 22 % des faillites contre 20 % à l’échelle nationale. Les autres secteurs demeurent également orientés à la hausse, avec +13 % dans le tertiaire, +12 % dans l’hébergement-restauration et +10 % dans le commerce, des rythmes systématiquement supérieurs comparés à la moyenne nationale.

Plus de 70 000 défaillances attendues en France fin 2026

A l'échelle nationale, la situation ne tend pas à s'améliorer, l'année 2026 ayant débuté avec une nouvelle hausse, le territoire enregistrant 18 004 défaillances au deuxième trimestre. Les entrées en procédures collectives se sont affichées en nette progression au deuxième trimestre (+5 % par rapport au T2 2025), confortant la hausse du T1 (+6 %).

Si l'on en croit, Maxime Lemerle, responsable de la recherche défaillances chez Allianz Trade, le nombre de défaillances à l'échelle nationale devrait encore augmenter, plaçant sa "prévision centrale au-dessus de la barre de 70 000 défaillances en 2026". Les causes évoquées sont le contexte international au Moyen-Orient, mais aussi une inflation élevée "freinant la reprise de la consommation."

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