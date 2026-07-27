Un lundi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 29 degrés attendus

C'est un début de semaine assez nuageux qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce lundi 27 juillet 2026 avec des températures de saison.

Pour débuter cette dernière semaine du mois de juillet, le temps sera mitigé à Lyon. Ce lundi matin les nuages prédomineront dans le ciel lyonnais, avec une ondée possible au cours de la matinée. Avant une amélioration et un temps plus lumineux au cours de l'après-midi.

Côté températures il fait 19 degrés ce lundi matin et le mercure atteindra les 29 degrés au meilleur de la journée. Des températures proches des normales de saison avant un net réchauffement dès mardi à Lyon puis jusqu'à la fin de la semaine où le thermomètre devrait frôler une nouvelle fois les 40 degrés.