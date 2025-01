JO 2030 : des "actes déterminants" attendus dans les prochains jours

Alors que l'on ne connait toujours pas l'identité du président du comité d'organisation des Jeux Olympiques d'hiver 2030, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé que plusieurs avancées pourraient avoir lieu dans les prochains jours, notamment sur le lieu choisi pour accueillir le centre d'opération de l'évènement.

A un peu plus de cinq ans de l'événement, les JO d'hiver 2030 pourraient connaître des avancées dans les prochains jours. Des "actes déterminants" selon Fabrice Pannekoucke, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui a évoqué ce sujet ce mercredi 29 janvier en marge de ses vœux à la presse. Si le nom du futur président du Comité d'organisation des Jeux olympiques (Cojo) est toujours un mystère, le centre de pilotage de l'événement pourrait s'implanter non loin de Lyon.

Le siège du Cojo finalement à l'OL Vallée ?

Sans vouloir lever le voile sur le lieu choisi par le comité d'organisation, Fabrice Pannekoucke a plus ou moins confirmé que le Cojo devrait s'installer à proximité de l'aéroport de Lyon Saint Exupéry, dans l'est lyonnais. Un choix stratégique pour permettre aux membres du comité d'organisation de pouvoir se déplacer facilement, aussi bien en avion qu'en train. Si en novembre les abords de l'aéroport étaient envisagés pour accueillir le centre des opérations, le Groupama Stadium et plus précisément OL Vallée tiendrait désormais la corde selon nos confrères de RMC.

Une délégation de la Région aurait d'ailleurs visité la semaine dernière des bureaux potentiels non loin du stade de l'Olympique Lyonnais.

Rendez-vous "début février"

"Pour l'heure, on travaille sur la structuration de l'événement et tout cela devrait se décanter dans les semaines qui arrivent" affirme Fabrice Pannekoucke. Le futur comité d'organisation des Jeux olympiques d'hiver de 2030 devrait voir le jour "début février", avait indiqué le 9 janvier Marie Barsacq, la nouvelle ministre des Sports.

La mise en place du comité d'organisation d'Alpes 2030 patine depuis plusieurs mois en raison de désaccords en coulisses sur l'identité du futur patron des JO. Selon plusieurs sources sollicitées par l'AFP, le CIO et l'Elysée plaident en faveur du quintuple champion olympique de biathlon Martin Fourcade, mais Laurent Wauquiez, ex-patron LR de la Région Auvergne Rhône-Alpes aujourd'hui président du groupe LR à l'Assemblée, n'en veut pas.

En attendant la mise en place du Cojo et son installation à Lyon ou dans sa proche banlieue, la Région Auvergne-Rhône-Alpes avance sur ce dossier "avec la même détermination depuis le début". La date du 3 février est évoquée par plusieurs médias pour la première assemblée générale du comité d'organisation. Quoiqu'il arrive, les prochaines semaines devraient être déterminantes pour l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver 2030 dans les Alpes françaises.