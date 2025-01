A l'occasion du festival RHEVE organisé du 5 au 8 février prochain, une avant-première se tient au centre commercial de la Part-Dieu ce 29 janvier. L'occasion de découvrir les métiers du tourisme, essentiels à l'économie locale.

Course de garçon de café et ateliers autour des épices animent le centre-commercial de la Part-Dieu mercredi 29 janvier à l'occasion d'une opération de promotion du festival RHEVE. L'événement dédié aux métiers de l'hôtellerie, de la restauration et de l'évènementiel se tiendra du 5 au 8 février prochain dans toute la métropole de Lyon. Des secteurs d'activité qui représentent près de 41 000 emplois dans la métropole.

Angela, inscrite à l'une des activités témoigne : "Je suis espagnole, j'ai étudié la communication et je suis en recherche d'emploi en France, j'espère que ce festival me permettra de trouver un emploi." Sérine et Lyna elles sont étudiantes, toutes deux inscrites aux ateliers. "On espère trouver un petit boulot à côté des cours lors de ce festival" expliquent-elles.

L'objectif, faire découvrir et valoriser ces métiers essentiels à l'économie locale : "Nous avons une volonté d'accueillir toujours plus, d'accueillir mieux, et l'une des difficultés rencontrée est le recrutement" explique Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon. Il poursuit : "Ce festival permet d'ouvrir de nouveaux horizons aux très jeunes comme aux moins jeunes."

Immersions, activités ludiques, escape games...

Pour sa 3e édition, RHEVE, organisé par la Métropole de Lyon en collaboration avec Only Lyon et la maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi se veut ludique. Les participants seront invités à plonger au coeur d'une trentaine de lieux emblématiques du secteur.

Au programme, des escape games au sein de grands hôtels, des visites de cuisine de chefs ou encore des créations de cocktails organisés par les différentes structures. "Découvrir l’envers du décor d’un restaurant, d’un hôtel, ou d’un centre de congrès, aller à la rencontre des équipes en sortant du schéma classique, permet de susciter des vocations" explique Séverine Hemain, présidente de la Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’emploi.

L'occasion de découvrir les dessous de ces filières en demande de main d'oeuvre et de rencontrer les recruteurs en personne. Pour rappel, L'hôtellerie se positionne parmi les secteurs les plus recruteurs de la région, avec 221 000 embauches entre octobre 2023 et septembre 2024, selon les chiffres de l'Observatoire régional de France Travail.

Toucher un maximum de public

"L'objectif est de toucher un maximum de public, c'est un festival très large qui s'adresse aux jeunes qui ne savent pas vers quels métiers s'orienter comme à des gens plus âgés qui veulent trouver un emploi" affirme Robert Revat, président de l'office du tourisme de Lyon. Pour cela, les activités proposées sont ouvertes à tous, gratuitement et sur inscription.

