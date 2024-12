Le président du comité olympique français David Lappartient (à gauche), la présidente du comité paralympique français Marie-Amelie Le Fur et le président de la région Auvergne-Rhone-Alpes Laurent Wauquiez présentent la candidature de la France pour les Jo d’hiver 2030 au CIO. (Photo de FRANCK FIFE / AFP)

Entre rapports pointant du doigt le coût trop élevé de l'organisation, et incapacité à tomber d'accord pour la présidence du comité d'organisation, les Jeux olympiques d'hiver 2030 dans les Alpes françaises n'ont jamais semblé aussi loin.

L'organisation des Jeux olympiques d'hiver 2030 dans les Alpes françaises ne semble pas être un long fleuve tranquille. D'abord car, selon nos confrères de L'Equipe, les relations sont plus que tendues entre le favori à la présidence du comité d'organisation, Martin Fourcade, et l'ex-président LR de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez qui, selon une source citée par nos confrères craindrait de se faire "voler la vedette" par un "affreux gauchiste".

Entre 850 et 900 millions d'euros de déficit

Si la Région désormais présidée par Fabrice Pannekoucke assure qu'il n'y a pas de sujet, preuve en est le soutien financier accordé au Nordic Festival, depuis la première édition en 2019 de l'évènement organisé par Martin Fourcade, les parties prenantes ne sont toujours pas tombées d'accord et les régions AURA et PACA semblent préférer un Vincent Jay, moins médiatique, alors que le président de la République pousse lui pour Martin Fourcade.

Mais après les révélations de nos confrères de France 2 le 16 décembre, le nom de président du comité d'organisation semble désormais être le cadet des soucis des organisateurs. En effet, France 2 a pu consulter plusieurs rapports datant du printemps 2024 rédigés par l'Inspection générale des finances qui prévoient que le "budget du COJOP Alpes 2030", "s'annonce lourdement déficitaire". Un deuxième rapport rédigé deux mois plus tard évoque un déséquilibre budgétaire estimé entre "850 et 900 millions d'euros, à couvrir par les collectivités publiques", soit le double de ce qui était initialement prévu.

Alors Premier ministre, Gabriel Attal a refusé de signer la lettre de garantie exigée par le Comité international olympique, malgré "la pression au-dessus", indique son entourage à nos confrères. Le très éphémère Premier ministre Michel Barnier a lui bien signé la lettre au lendemain de la date limite fixée par le CIO, mais la motion de censure a empêché le vote du budget 2025 dans lequel devait être inscrit le financement des JO.

Enfin et toujours selon nos confrères de France 2, un nouveau rapport de la direction du budget affirme que les organisateurs des jeux et les Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d'Azur "ne semblent pas en prioriser la maîtrise financière".

