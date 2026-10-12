Actualité
Image d’illustration. @Pexels

Lyon : une manifestation organisée sur la place Bellecour pour défendre la place des femmes en société

  • par Corentin Lucas

    • Ce mardi 13 octobre, en parallèle de la manifestation étudiante organisée dans le 3e arrondissement de Lyon, un rassemblement dans le cadre de la mobilisation internationale World With Women se tiendra place Bellecour, de 12h à 14h.

    Et si les femmes arrêtaient tout pendant 24h ? C’est le geste proposé par le mouvement international World With Women, qui appelle à une journée de mobilisation ce mardi 13 octobre. À Lyon, un rassemblement est organisé place Bellecour, de 12h à 14h, pour défendre la mixité femmes-hommes dans tous les secteurs de la société, y compris au travail.

    Le mouvement invite les femmes qui le peuvent à interrompre leurs activités professionnelles et domestiques, mais aussi à reporter leurs achats pendant une journée. L’objectif est de montrer l’importance des femmes dans la société et de réclamer des mesures concrètes en faveur de la mixité. "Le monde a besoin de mixité. On ne peut pas attendre 300 ans", souligne le communiqué.

    À Lyon, l’événement est porté par un collectif de femmes issues de différents horizons, avec le soutien de l’association Femmes solidaires et de l’Alliance pour la mixité en entreprise (AME). Parmi les revendications de World With Women figurent l’adoption d’une loi intégrale contre les violences sexuelles, la parité dans les instances de décision publiques et privées, ainsi qu’une meilleure rémunération des métiers de l’éducation, du soin et des services, majoritairement exercés par des femmes.

    Le 13 octobre s’inspire de la grève générale menée par les femmes en Islande dans les années 1970. En cessant leurs activités, elles avaient rendu visible le rôle essentiel qu’elles jouaient dans la société et contribué à faire avancer la question de l’égalité.

    Lire aussi : Colère des lycéens, retour des gilets jaunes... Une grande semaine de mobilisation annoncée à Lyon

    à lire également
    mairie de villeurbanne
    Budget participatif 2027 à Villeurbanne : l’appel à projet est lancé

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : une manifestation organisée sur la place Bellecour pour défendre la place des femmes en société 17:15
    mairie de villeurbanne
    Budget participatif 2027 à Villeurbanne : l’appel à projet est lancé 16:51
    Drôme : sorcières, potions et magie au château de Montélimar pour les vacances de la Toussaint 16:22
    Lyon : un spectacle en hommage à Dalida prévue à la LDLC Arena pour 2028 15:48
    intermarché corbas fermé
    Des magasins Intermarché et Super U touchés par une cyberattaque, des pertes de plusieurs millions d’euros à prévoir 15:15
    d'heure en heure
    Oullins-Pierre-Bénite : un nouveau plan de circulation attendu dans le quartier de la Bussière 14:46
    Mouvement lycéen en direct : 25 interpellations à Lyon et dans le Rhône depuis ce matin 14:05
    Au Congrès des maires de l’Ain, le préfet détaille les priorités de l’État pour les communes 13:43
    Le nouveau maire LFI de Saint-Fons, Hadi Mebarki.
    Les élections municipales à Saint-Fons, remportées par LFI, annulées par la justice 12:50
    Danse : des mondes virtuels toxiques 12:32
    De la Première Guerre mondiale à la Révolution : trois conférences pour découvrir l'histoire de la Drôme 11:54
    Isère : le groupe King Jouet ouvre une boutique dédiée aux adultes à Lille 11:17
    Colère des lycéens, retour des gilets jaunes... Une grande semaine de mobilisation annoncée à Lyon 10:42
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut