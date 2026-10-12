Lyon : une manifestation organisée sur la place Bellecour pour défendre la place des femmes en société

Ce mardi 13 octobre, en parallèle de la manifestation étudiante organisée dans le 3e arrondissement de Lyon, un rassemblement dans le cadre de la mobilisation internationale World With Women se tiendra place Bellecour, de 12h à 14h.

Et si les femmes arrêtaient tout pendant 24h ? C’est le geste proposé par le mouvement international World With Women, qui appelle à une journée de mobilisation ce mardi 13 octobre. À Lyon, un rassemblement est organisé place Bellecour, de 12h à 14h, pour défendre la mixité femmes-hommes dans tous les secteurs de la société, y compris au travail.

Le mouvement invite les femmes qui le peuvent à interrompre leurs activités professionnelles et domestiques, mais aussi à reporter leurs achats pendant une journée. L’objectif est de montrer l’importance des femmes dans la société et de réclamer des mesures concrètes en faveur de la mixité. "Le monde a besoin de mixité. On ne peut pas attendre 300 ans", souligne le communiqué.

À Lyon, l’événement est porté par un collectif de femmes issues de différents horizons, avec le soutien de l’association Femmes solidaires et de l’Alliance pour la mixité en entreprise (AME). Parmi les revendications de World With Women figurent l’adoption d’une loi intégrale contre les violences sexuelles, la parité dans les instances de décision publiques et privées, ainsi qu’une meilleure rémunération des métiers de l’éducation, du soin et des services, majoritairement exercés par des femmes.

Le 13 octobre s’inspire de la grève générale menée par les femmes en Islande dans les années 1970. En cessant leurs activités, elles avaient rendu visible le rôle essentiel qu’elles jouaient dans la société et contribué à faire avancer la question de l’égalité.

Lire aussi : Colère des lycéens, retour des gilets jaunes... Une grande semaine de mobilisation annoncée à Lyon