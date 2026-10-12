Budget participatif 2027 à Villeurbanne : l’appel à projet est lancé

La Ville de Villeurbanne lance son appel à idées dans le cadre du budget participatif 2027. 65 projets ont été financés en cinq ans.

L’appel à projets du budget participatif 2027 est lancé à Villeurbanne. Avec une enveloppe dédiée de 1,2 million d’euros par an, la municipalité souhaite que ses habitants soient davantage "acteurs de leur ville" en proposant des idées pour améliorer leur cadre de vie.

Jusqu’au 15 novembre, tous les citoyens de plus de onze ans, vivant, travaillant ou étudiant à Villeurbanne ainsi que les associations et sociétés publiques ou privées à but non-lucratif ou agrément ESUS peuvent proposer un projet. Les enfants de 7 à 10 ans peuvent également participer dans un cadre pédagogique, sur le temps périscolaire par exemple. Les thématiques des idées sont libres, mais le projet doit correspondre "à un investissement d’intérêt général, qui dure dans le temps et qui est de la compétence de la Ville", précise la municipalité.

Pour participer, 33 urnes ont été installées dans toute la ville (mairie, maisons de services publics, médiathèques). Les Villeurbannais peuvent également se rendre sur le site participez.villeurbanne.fr

Les Villeurbannais voteront du 17 mai au 23 juin 2027

Début 2027, le choix des projets sera soumis au vote des conseils de quartier, à l’assemblée citoyenne, puis à un collectif de volontaires. Il sera suivi des études de faisabilité par les services de la Ville. Les habitants voteront ensuite pour les projets qu’ils préfèrent du 17 mai au 23 juin 2027.

En cinq éditions, ce sont 65 projets qui ont été financés dans le cadre du budget participatif.

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