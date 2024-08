Marine Johannès, joueuse de l’ASVEL et de l’équipe de France, lors des quarts de finale des JO de Tokyo. (Photo de Aris MESSINIS / AFP)

Cinq athlètes de la région lyonnaise vont défendre leur place en basket et football pour cette dernière semaine de jeux.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont été lancés avec brio vendredi 26 juillet. Et parmi les 571 athlètes de la délégation française, ils sont près de 40 à venir de Lyon ou à être affiliés à un club de la région lyonnaise. Pour ce treizième jour de compétition, cinq d'entre eux vont donc concourir en basket et football.

Pour rappel, deux autres lyonnais concourraient ce jeudi 8 août. Le plongeur Jules Bouyer est arrivé 8e en finale du tremplin à 3 mètres. Nando de Colo et les bleus se sont quant à eux qualifiés pour la finale de basket en battant l'Allemagne 73 à 69.

Dernière ligne droite en foot et basket

La très attendue finale de football se jouera aujourd'hui à 18 heures à Paris. La France et l'Espagne s'affronteront ainsi au Parc des Princes pour remporter l'or. De nombreuses personnes sont donc attendues dans la capitale pour assister à cette ultime rencontre. On retrouve sur leur terrain deux joueurs de l'Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette et Rayan Cherki.

Côté basket, la fin du tournoi femmes approche également. L'équipe de France féminine affrontera la Belgique en demi-finale à 21 heures. Parmi les athlètes sélectionnées, trois lyonnaises seront de la partie : l'ailière Gabby Williams, la meneuse Marine Fouthoux et l'arrière Marine Johannès.

