JO 2024 : les chercheurs d’or lyonnais

Les Jeux olympiques de Paris sont officiellement ouverts depuis ce vendredi 26 juillet. A partir de ce samedi, les premières médailles vont être décernées. Quelques lyonnais pourraient accomplir leur rêve olympique dans la quinzaine.

Tous ces champions vont rythmer notre été entre exploits, émotions et parfois glorieuse incertitude du sport. Une quarantaine de Lyonnais s’apprêtent à vivre le rêve de tout sportif : disputer les Jeux olympiques (du 26 juillet au 11 août) et paralympiques (du 28 août au 8 septembre) à domicile. Plus de 10 000 athlètes sont attendus à Paris. Ils participeront à 329 épreuves. Dont certaines à Lyon. Ou plutôt à Décines-Charpieu qui accueillera des matches de football du tournoi olympique masculin et féminin. L’OL sera l’un des gros pourvoyeurs d’athlètes de la délégation française. Ses joueuses composeront la colonne vertébrale de la sélection féminine. La Ville de Lyon a aidé financièrement une trentaine d’athlètes valides ou paralympiques à tenter de vivre leur rêve olympique. Tous n’ont pas réalisé les minima, le cauchemar de ces sportifs. L’escrime et l’aviron seront comme toujours, grâce à l’excellence du Masque de Fer et au pôle France du Grand Large à Miribel pour les rameurs, les principales chances de médailles des athlètes lyonnais. Dans les disciplines phares de l’olympisme, l’athlétisme et la natation, les chances de breloques sont plus illusoires. La lanceuse de disques Mélina Robert-Michon battra toutefois un record en participant à sa septième olympiade et a été choisi pour être porte-drapeau de la délégation française avec Florent Manaudou. L’été se terminera avec les Jeux paralympiques où de nombreux athlètes lyonnais pourraient se couvrir d’or. Le cycliste Alexandre Lloveras ou les pongistes Isabelle Lafaye-Marziou et Maxime Thomas sont des habitués des honneurs paralympiques.

Ils visent l’or

Escrime

Manon Apithy-Brunet

28 ans

L’escrimeuse lyonnaise, désormais licenciée à Orléans, sera l’une des grandes chances de médaille d’or de la délégation française. En 2021, elle était revenue de Tokyo avec l’argent par équipe et le bronze en individuel au sabre. Lors des derniers championnats d’Europe, elle a remporté l’or dans les deux disciplines. Son mari, Boladé Apithy, licencié à Dijon, participera aussi aux JO, toujours au sabre.

Épreuve individuelle le 29 juillet et par équipe le 4 août.