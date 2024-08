Haute-Savoie : plus de 170 caravanes de gens du voyage évacuées d'un campement illégal

Le campement de gens du voyage installé illégalement depuis fin juillet sur le terrain d'un agriculteur à Marigny-Saint-Marcel a été évacué dans le calme jeudi 08 août par les forces de l'ordre.

176 caravanes de la communauté des gens du voyage ont été évacuées jeudi 8 août au matin par les forces de l'ordre sur la commune de Marigny-Saint-Marcel (Haute-Savoie). La communauté itinérante était installée de façon illégale dans le champ d'un agriculteur depuis le 28 juillet dernier, "après que le groupe ait bénéficié de trois semaines de stationnement sur l'aire de Grand Passage d'Allinges prévue à cet effet", précise la préfecture de Haute-Savoie.

155 gendarmes mobilisés

Une opération de gendarmerie a été ordonnée par le préfet "pour mettre fin aux troubles à l’ordre public et aux atteintes à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques, résultant directement de cette installation illicite sur un terrain non aménagé pour leur stationnement".

L’opération d’évacuation s’est déroulée ce jeudi 8 août, sans heurts. Elle a mobilisé des militaires du groupement de gendarmerie départementale de Haute-Savoie avec l'appui d'un escadron de gendarmerie mobile. Au total 155 gendarmes ont été engagés.

