Lyon : 47 interpellations après une vaste opération de police

Près de 300 agents ont été mobilisés du 16 au 21 février dans les 5e et 9e arrondissements de Lyon dans le cadre d’une opération "ville sécurité renforcée". 47 personnes ont été interpellées et plus de 18 kg de cannabis saisis.

Du 16 au 21 février, une opération de sécurisation a été menée dans les 5e et 9e arrondissements de Lyon, sous l’autorité de la préfecture du Rhône. Au total, 272 policiers nationaux et municipaux, ainsi que des agents des TCL et de la sûreté ferroviaire, ont été déployés.

Près de 376 personnes ont été contrôlées. Le bilan fait état de 47 interpellations, dont huit dans le cadre d’opérations liées aux stupéfiants. Deux étrangers en situation irrégulière ont été remis à la police aux frontières. Les forces de l’ordre ont également saisi 18,6 kg de cannabis et près de 6 000 euros en espèces.

En parallèle, 39 amendes forfaitaires délictuelles ont été dressées et 88 infractions routières relevées lors de contrôles ciblés. Dans les transports en commun, 2 666 voyageurs ont été contrôlés.

La préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a salué "la coopération entre les services de l’État et leurs partenaires". Depuis 2025, 32 opérations similaires ont été conduites dans la métropole lyonnaise.