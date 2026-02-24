Actualité
Photo d’illustration police. (Photo de JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Lyon : 47 interpellations après une vaste opération de police

  • par La Rédaction

    • Près de 300 agents ont été mobilisés du 16 au 21 février dans les 5e et 9e arrondissements de Lyon dans le cadre d’une opération "ville sécurité renforcée". 47 personnes ont été interpellées et plus de 18 kg de cannabis saisis.

    Du 16 au 21 février, une opération de sécurisation a été menée dans les 5e et 9e arrondissements de Lyon, sous l’autorité de la préfecture du Rhône. Au total, 272 policiers nationaux et municipaux, ainsi que des agents des TCL et de la sûreté ferroviaire, ont été déployés.

    Près de 376 personnes ont été contrôlées. Le bilan fait état de 47 interpellations, dont huit dans le cadre d’opérations liées aux stupéfiants. Deux étrangers en situation irrégulière ont été remis à la police aux frontières. Les forces de l’ordre ont également saisi 18,6 kg de cannabis et près de 6 000 euros en espèces.

    En parallèle, 39 amendes forfaitaires délictuelles ont été dressées et 88 infractions routières relevées lors de contrôles ciblés. Dans les transports en commun, 2 666 voyageurs ont été contrôlés.

    La préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a salué "la coopération entre les services de l’État et leurs partenaires". Depuis 2025, 32 opérations similaires ont été conduites dans la métropole lyonnaise.

    à lire également
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    Municipales à Lyon : un débat très attendu entre Aulas et Doucet ce mardi

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : 47 interpellations après une vaste opération de police 09:33
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    Municipales à Lyon : un débat très attendu entre Aulas et Doucet ce mardi 09:09
    Mort de Quentin Deranque à Lyon : Paris sanctionne l’ambassadeur américain 08:44
    Dry January : 11 % des habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes y ont participé 08:22
    Marche pour Quentin Deranque : la famille condamne "la récupération" et les "débordements" 07:59
    d'heure en heure
    la saône en crue à lyon
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance crues 07:44
    À la Duchère, Grégory Doucet cherche à créer de la "cohésion sociale" 07:28
    Lyon soleil
    Douceur printanière et soleil ce mardi à Lyon 07:14
    Florestan Groult
    "La France insoumise n’a aucune responsabilité" dans la mort de Quentin Deranque, assure Florestan Groult 07:00
    PAF Police aux frontières
    Villeurbanne : deux prostituées victimes d'une extorsion à main armée 23/02/26
    Métropole de Lyon : un jeune de 15 ans poignardé près d'un lycée de Bron 23/02/26
    Jean-Michel Aulas
    Municipales à Lyon : Aulas toujours large vainqueur face à Doucet selon ce nouveau sondage 23/02/26
    JO Cortina Milano
    JO de Milan-Cortina : les athlètes rhônalpins remportent 18 des 23 médailles françaises 23/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut