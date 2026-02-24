Rillieux-la-Pape : six arrestations après des tirs de mortiers contre la police

Des incidents ont éclaté lundi après-midi avenue des Nations à Rillieux-la-Pape. Six personnes ont été interpellées après des jets de projectiles visant des policiers municipaux puis nationaux.

Les faits se sont produits vers 15 heures ce lundi 23 février. Selon nos confrères du Progrès, un équipage de police municipale, rapidement épaulé par des renforts nationaux, a été pris pour cible par un groupe d’une dizaine d’individus cagoulés. Selon les premiers éléments, des mortiers d’artifice et divers projectiles ont été utilisés.

Aucun blessé ni dégât matériel ne sont à déplorer. Six suspects ont été arrêtés. Ces tensions surviennent au lendemain de la saisie de trois motocross et de gardes à vue liées à des rodéos motorisés dans le quartier de la Ville Nouvelle.