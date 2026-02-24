Ce barber shop de Villefranche fermé par la préfecture pour travail dissimulé

Le barber shop de Villefranche fermé par la préfecture du Rhône.

JB Barber Shop, situé à Villefranche-sur-Saône, au 130 rue Nationale, a été fermé par la préfecture du Rhône parce qu'il employait un étranger sans papier.

Le barber shop JB, situé à Villefranche-sur-Saône, est fermé depuis ce lundi 23 janvier pour une durée d'un mois. En cause, un contrôle de la préfecture du Rhône remontant à novembre dernier, durant lequel les agents ont constaté l'emploi d'un étranger sans autorisation de travail par l'établissement.

L'homme de 26 ans, né en Tunisie, était en plus en situation irrégulière sur le sol français. Si lors du contrôle ce dernier a bien tenté de se justifier en présentant aux policiers une copie d'écran d'une attestation de prolongation d'instruction de son titre de séjour, il se trouvait que cette copie était toute simplement fausse et qu'aucun dossier à son nom avait été ouvert auprès des services.

Face à ces faits, la préfecture a prononcé par arrêté la fermeture pour un mois de l'établissement de Villefranche-sur-Saône.