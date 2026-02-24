Actualité
Le barber shop de Villefranche fermé par la préfecture du Rhône.

Ce barber shop de Villefranche fermé par la préfecture pour travail dissimulé

  • par La Rédaction

    • JB Barber Shop, situé à Villefranche-sur-Saône, au 130 rue Nationale, a été fermé par la préfecture du Rhône parce qu'il employait un étranger sans papier.

    Le barber shop JB, situé à Villefranche-sur-Saône, est fermé depuis ce lundi 23 janvier pour une durée d'un mois. En cause, un contrôle de la préfecture du Rhône remontant à novembre dernier, durant lequel les agents ont constaté l'emploi d'un étranger sans autorisation de travail par l'établissement.

    L'homme de 26 ans, né en Tunisie, était en plus en situation irrégulière sur le sol français. Si lors du contrôle ce dernier a bien tenté de se justifier en présentant aux policiers une copie d'écran d'une attestation de prolongation d'instruction de son titre de séjour, il se trouvait que cette copie était toute simplement fausse et qu'aucun dossier à son nom avait été ouvert auprès des services.

    Face à ces faits, la préfecture a prononcé par arrêté la fermeture pour un mois de l'établissement de Villefranche-sur-Saône.

    Valentin Lungenstrass est adjoint à la Ville de Lyon en charge des mobilités. Il était sur le plateau de l'émission "6 Minutes Chrono" de Lyon Capitale pour présenter le bilan de la "Ville à 30 km/h" mis en place à Lyon.
    Municipales 2026 : à Lyon, Valentin Lungenstrass dévoile sa liste et ses projets pour le 2e arrondissement

