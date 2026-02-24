Actualité
La boulangerie Raoul, fermée d’urgence par la préfecture du Rhône à Lyon. (Capture Google)

Lyon : cette boulangerie de Montchat fermée d'urgence pour manque d'hygiène

  • par La Rédaction

    • La boulangerie Raoul, située au 73 cours du Docteur Long, dans le quartier de Montchat à Lyon, a été fermée d'urgence par la préfecture du Rhône après un contrôle d'hygiène.

    C'est une boulangerie bien connue des habitants du quartier de Montchat à Lyon. Depuis le 20 février dernier, la boulangerie Raoul, située au 73 cours du Docteur Long, à deux pas de la place du château, a été fermée d'urgence par la préfecture suite à un contrôle d'hygiène.

    A lire aussi : Toto Li Vigni, restaurant du 3e arrondissement de Lyon fermé faute d'hygiène

    Lors de ce contrôle, plusieurs "manquements graves aux règles d'hygiène" ont notamment été révélés par les agents. Des cadavres de souris ont notamment été retrouvés dans les locaux de production. "L'absence de traçabilité des denrées" et de "contrôle à réception des denrées" ont également été notés par la préfecture qui a considéré que la "poursuite de l'activité, dans les conditions constatées, constitue une menace importante pour la santé des consommateurs".

    Pour pouvoir de nouveau accueillir des clients, l'établissement devra réaliser une série de mesures correctives, au nombre de 39. "La réouverture ne pourra avoir lieu qu'à la suite d'une vérification d'un agent de la Direction départementale de la protection des populations", conclut la préfecture.

    A lire aussi : Vers une multiplication par trois des contrôles sanitaires dans les restaurants

    à lire également
    Lyon : 47 interpellations après une vaste opération de police

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : cette boulangerie de Montchat fermée d'urgence pour manque d'hygiène 10:02
    Lyon : 47 interpellations après une vaste opération de police 09:33
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    Municipales à Lyon : un débat très attendu entre Aulas et Doucet ce mardi 09:09
    Mort de Quentin Deranque à Lyon : Paris sanctionne l’ambassadeur américain 08:44
    Dry January : 11 % des habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes y ont participé 08:22
    d'heure en heure
    Marche pour Quentin Deranque : la famille condamne "la récupération" et les "débordements" 07:59
    la saône en crue à lyon
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance crues 07:44
    À la Duchère, Grégory Doucet cherche à créer de la "cohésion sociale" 07:28
    Lyon soleil
    Douceur printanière et soleil ce mardi à Lyon 07:14
    Florestan Groult
    "La France insoumise n’a aucune responsabilité" dans la mort de Quentin Deranque, assure Florestan Groult 07:00
    PAF Police aux frontières
    Villeurbanne : deux prostituées victimes d'une extorsion à main armée 23/02/26
    Métropole de Lyon : un jeune de 15 ans poignardé près d'un lycée de Bron 23/02/26
    Jean-Michel Aulas
    Municipales à Lyon : Aulas toujours large vainqueur face à Doucet selon ce nouveau sondage 23/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut