La boulangerie Raoul, fermée d’urgence par la préfecture du Rhône à Lyon. (Capture Google)

La boulangerie Raoul, située au 73 cours du Docteur Long, dans le quartier de Montchat à Lyon, a été fermée d'urgence par la préfecture du Rhône après un contrôle d'hygiène.

C'est une boulangerie bien connue des habitants du quartier de Montchat à Lyon. Depuis le 20 février dernier, la boulangerie Raoul, située au 73 cours du Docteur Long, à deux pas de la place du château, a été fermée d'urgence par la préfecture suite à un contrôle d'hygiène.

Lors de ce contrôle, plusieurs "manquements graves aux règles d'hygiène" ont notamment été révélés par les agents. Des cadavres de souris ont notamment été retrouvés dans les locaux de production. "L'absence de traçabilité des denrées" et de "contrôle à réception des denrées" ont également été notés par la préfecture qui a considéré que la "poursuite de l'activité, dans les conditions constatées, constitue une menace importante pour la santé des consommateurs".

Pour pouvoir de nouveau accueillir des clients, l'établissement devra réaliser une série de mesures correctives, au nombre de 39. "La réouverture ne pourra avoir lieu qu'à la suite d'une vérification d'un agent de la Direction départementale de la protection des populations", conclut la préfecture.

