Valentin Lungenstrass est adjoint à la Ville de Lyon en charge des mobilités. Il était sur le plateau de l'émission "6 Minutes Chrono" de Lyon Capitale pour présenter le bilan de la "Ville à 30 km/h" mis en place à Lyon.
Valentin Lungenstrass est adjoint à la Ville de Lyon en charge des mobilités. Il était sur le plateau de l'émission « 6 Minutes Chrono » de Lyon Capitale pour présenter le bilan de la « Ville à 30 km/h » mis en place à Lyon.

Municipales 2026 : à Lyon, Valentin Lungenstrass dévoile sa liste et ses projets pour le 2e arrondissement

  • par Loane Carpano

    • Samedi 21 février, la tête de liste du 2e arrondissement pour le groupe "Vivre Lyon", Valentin Lungenstrass a dévoilé sa liste et ses grands projets pour la Presqu'île.

    Samedi 21 février, la tête de liste du 2e arrondissement pour l'union de la gauche et des écologistes "Vivre Lyon", Valentin Lungenstrass, a présenté ses projets pour le 2e arrondissement de Lyon. L'occasion pour le candidat à la mairie du 2e de présenter sa liste, dans laquelle figure notamment Roland Bernard, élu historique du quartier Perrache-Confluence et chef d’entreprise, ou Maud Reynaud, présidente du conseil de quartier Perrache-Confluence.

    Liste complète de Valentin Lugenstrass, tête de liste dans le 2e arrondissement
    1) Valentin Lungenstrass
    2) Caroline Ortiger Martin
    3) Audrey Sokolo
    4) Maud Reynaud
    5) Jerome Tezier
    6) Claire Goujet
    7) Nicolas Gillio
    8) Anne Sylvia Sacri
    9) Kevin Robin
    10) Christine Le Guilloux
    11) Roland Bernard
    12) Montserrat Ferres Hernandez
    13) Michel Wilson
    14) Edith Raveaud

    Médiathèque, transformation de la rive droite...

    Le candidat écologiste a profité de l'événement pour faire un point sur le programme de "Vivre Lyon" concernant le 2e arrondissement. Parmi les projets phares, Valentin Lungenstrass a réaffirmé la promesse de Grégory Doucet de créer une médiathèque à Confluence. S'il est élu, un parc de six hectares devrait également voir le jour dans le quartier.

    En parallèle, le candidat a réaffirmé le projet de transformer la rive droite du Rhône en un corridor de fraîcheur de 2,5 km. Il souhaite également lancer un plan "Presqu'île sportive", comprenant l'installation de nouveaux équipements sportifs sur le 2e arrondissement.

    Enfin, à l'instar de son groupe, l'écologiste affirme vouloir "développer l’accès au logement abordable" s'il est élu, notamment grâce au bail réel solidaire et l’habitat coopératif.

    Ce barber shop de Villefranche fermé par la préfecture pour travail dissimulé

