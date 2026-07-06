Alors que le mercure pourrait atteindre 40 degrés ce vendredi à Lyon, habitants et commerçants résistent tant bien que mal à cette nouvelle vague de chaleur.

Après une semaine de répit, la canicule est de retour à Lyon. Ce lundi 6 juillet, six départements d'Auvergne-Rhône-Alpes, dont le Rhône, ont été placés en vigilance canicule. Une troisième vague, après celles de fin mai et juin, qui devrait faire grimper le mercure progressivement tout au long de la semaine. Les spécialistes prévoient même jusqu'à 40 degrés ce vendredi 10 juillet, de quoi faire suffoquer les Lyonnais, une fois de plus.

"Je n'arrive plus à dormir. La nuit dernière, impossible de fermer l'oeil, même avec un ventilateur. J'essaie de mettre une serviette mouillée dessus, mais rien ne marche", relate Marieme, venue profiter de la fraicheur près de la fontaine des Jacobins, dans le 2e arrondissement. A ses côtés, Astou grignote tant bien que mal, malgré la chaleur. "Je ne mange qu'une seule fois par jour avec ces températures. Je suis tout le temps de mauvaise humeur, ce n'est plus possible", alerte-t-elle. De quoi inquiéter les deux jeunes filles sur l'avenir : "Quel monde on va laisser ? Franchement, ça fait peur".

Une crainte plus globale partagée par Kévin, venu travailler sur Lyon, bien qu'habitant à la campagne. "C'est dommage que l'on s'intéresse aux problèmes environnementaux seulement maintenant. Ça s'annonce de pire en pire au fil des années. Pour ma part, je ne crains pas trop la chaleur, mais pour les personnes âgées et les nourrissons, c'est plus compliqué."

Anticiper pour mieux résister

Pour contrer cette forte vague de chaleur, Catherine a anticipé. Pour elle, pas le temps de s'inquiéter. "Ce n'est pas agréable, c'est sûr, mais je n'ai pas peur. Je fais un tour en ville pour acheter ce qu'il me faut dès le matin, puis à 7 h 30, je ferme tout et je vis dans le noir." Chercher un point de fraicheur, c'est ce qu'est venue faire Céline, assise à l'ombre dans le jardin du Musée des Beaux-Arts (1er arr.). "C'est sûr que cette canicule ne rassure pas, d'autant plus si elle dure. La nuit, la température ne baisse pas. On a aucun répit." La solution semble alors toute trouvée. "J'ai une fille de huit ans, donc on essaie de trouver des lieux frais pour ne pas arrêter de vivre. On va beaucoup au cinéma, dans les centres commerciaux...", confie la jeune femme.

Des restaurants moins fréquentés... Malgré la Coupe du monde

Cette nouvelle période de chaleur impacte également les bars et restaurants, qui ne bénéficient pas tous d'une climatisation. "On réfléchit à investir dans une clim", admet Jonathan, responsable du bar-restaurant BHV, situé sur la place Louis Pradel (1er arr.). "On a toujours des touristes, mais les Lyonnais préfèrent rester chez eux, ce qui est compréhensible. Ce n'est plus une question de confort, mais plutôt de santé", poursuit-il. La canicule pousse également les restaurateurs à redoubler d'attention quant à la maintenance de leurs réfrigérateurs et à la qualité de la nourriture. "Nous contrôlons les températures quotidiennement", confirme Jonathan. Autre changement pour le BHV, "à chaque fois que quelqu'un vient boire un café, nous lui donnons un verre d'eau, nous faisons au mieux pour hydrater les clients", explique son responsable.

Quelques rues plus loin, le Baradis bénéficie d'une climatisation, mais ne voit pas pour autant une hausse du nombre de clients. "Comme d'habitude les mois de juillet et d'août sont des périodes creuses, ce n'est pas vraiment pénalisant pour nous", affirme Candice. Zei, qui tient le bar en soirée, remarque de son côté un changement d'habitude de la part des consommateurs. "Les clients viennent de plus en plus tard, même pour manger. Avant, c'était plutôt entre 20 h 30 et 21 heures, maintenant ils viennent aux alentours de 22 h 30/23 heures."

En tout cas, les deux établissements, qui diffusent les matchs de la accordent leurs violons : "Cela permet de rééquilibrer les recettes." A noter que cette troisième vague de chaleur devrait se poursuivre jusqu'à samedi. Les températures devraient ensuite peu à peu redescendre, conséquence d'une période orageuse prévue ce week-end.

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