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Photo d’illustration des pompiers du Rhône en intervention sur un feu de végétation. (Crédit SDMIS)

Rhône : suspecté de plusieurs départs de feu, un individu interpellé à Solaize

  • par LR

    • Après le feu de végétation qui a touché 10 000 m2 sur la commune de Solaize ce dimanche, un individu suspecté de plusieurs départs de feu a été interpellé.

    Le week-end a été particulièrement difficile pour les habitants de Solaize après qu’un feu de végétation a touché près de 10 000 m2 et que 150 personnes ont dû être évacuées en urgence.

    Si aucun blessé n'est à déplorer, 71 sapeurs-pompiers du Service Départemental-Métropolitain d'Incendie de Secours (SDMIS) et 26 engins ont été mobilisés en début de soirée, hier, dimanche 5 juillet.

    La préfecture du Rhône a par ailleurs annoncé qu’un individu, suspecté d’être l’auteur de "plusieurs départs de feu" a été interpellé par les forces de l’ordre et va être présenté à la justice.

    Le préfet Etienne Guyot "salue l’intervention extrêmement rapide des sapeurs-pompiers et des militaires de la gendarmerie qui a été décisive pour protéger les habitants de Solaize."

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