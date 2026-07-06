Après une semaine de répit, le thermomètre repart à la hausse cette semaine à Lyon. Avec une nouvelle vague de chaleur qui va s'abattre sur la région, la troisième depuis le mois de mai.

L'accalmie aura été de courte durée. À peine remise de la canicule historique de fin juin, la région lyonnaise s'apprête à connaître une nouvelle séquence de fortes chaleurs. Dès ce lundi 6 juillet, les températures repartent à la hausse avec près de 34 °C attendus à Lyon, avant une montée progressive tout au long de la semaine.

Nuits étouffantes et soleil brulant

Le mercure devrait franchir les 37 °C entre mardi et vendredi, avec des pointes pouvant atteindre 39 °C dans l'agglomération lyonnaise et dans la vallée du Rhône mardi et jeudi. Les nuits s'annoncent elles aussi de plus en plus chaudes, avec des minimales souvent supérieures à 20 °C en fin de semaine, rendant cette nouvelle canicule très désagréable pour les organismes.

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Vendredi pourrait être la journée la plus chaude de la semaine avec un mercure qui devrait frôler les 40 degrés à Lyon après une nouvelle nuit étouffante en ville.

Le changement de temps pourrait intervenir au cours du weekend, à la faveur d'une évolution orageuse samedi. Mais le temps restera malgré tout très chaud et même assez lourd avec 35 degrés prévus samedi et dimanche à Lyon. A partir du lundi 13 juillet, les modèles météorologiques envisagent une baisse des températures accompagnée d'un risque d'averses orageuses.

Cependant, le retour à des températures de saison ne devrait pas intervenir avant mercredi ou jeudi. Dix jours de canicule qui marqueront déjà la troisième vague de chaleur de l'année dans le Rhône et la métropole de Lyon, alors que le mois de juillet vient tout juste de débuter.