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Remise du diplôme "Batisseur de Notre-Dame de Paris" pour les salariés de l'entreprise Nexans à Autun. Au centre de la photo avec un costume bleu foncé : Philippe Jost haut fonctionnaire de l'Etat en charge de finaliser la restauration de la cathédrale. ©autun_ville
Remise du diplôme « Batisseur de Notre-Dame de Paris » pour les salariés de l’entreprise Nexans à Autun. Au centre de la photo avec un costume bleu foncé : Philippe Jost haut fonctionnaire de l’Etat en charge de finaliser la restauration de la cathédrale. ©autun_ville

Nexans récompensé par le diplôme "Bâtisseur de Notre-Dame de Paris"

  • par Laura Pierrez

    • L’entreprise de Saône-et-Loire, Nexans, a été récompensée par le diplôme "Bâtisseur de Notre-Dame de Paris", suite à sa participation à la reconstruction de la cathédrale.

    Les 220 salariés de l’entreprise Nexans à Autun, en Saône-et-Loire, ont reçu jeudi 2 juillet le prix de "Bâtisseur de Notre-Dame de Paris", après avoir fourni en 2023, 200 kilomètres de câbles de protection au feu permettant de participer à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, suite à l’incendie qui l’avait endommagée. Ces câbles de nouvelle génération, résistants au feu et non propagateurs, ont permis d'alimenter en électricité la partie accidentée de la cathédrale.

    Le diplôme "Bâtisseur de Notre-Dame de Paris" décerné à l'entreprise d'Autun de Nexans. ©autun_ville

    Jeudi 2 juillet, Philippe Jost, haut fonctionnaire de l’État en charge de finaliser la restauration de la cathédrale, est venu en personne remercier les salariés de Nexans, à Autun. L’ensemble du site a été félicité. Un diplôme signé par le Président de la République française, Emmanuel Macron, ainsi que par la ministre de la Culture Rachida Dati, et une médaille avec le sigle de la cathédrale Notre-Dame de Paris ont été décernés aux salariés de Nexans. Philippe Jost a ensuite visité l’usine d’Autun et interagi avec les salariés présents. "C’est avant tout une fierté pour notre site industriel de savoir que nos câbles sont désormais installés dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, l’un des monuments les plus visités au monde. Les salariés sont touchés par ce geste", confie Christophe Terisse, directeur de l’usine Nexans à Autun depuis trois ans, à Lyon Capitale.

    La médaille reçu par les salariés de Nexans. ©autun_ville

    "Nous produisons 220 tonnes de câbles par jour"

    Le site de Nexans à Autun est dédié à l’électrification, c’est-à-dire à la conception de câbles à basse tension destinés aux bâtiments. "On est vraiment au bout de la chaîne puisque nos câbles sont installés pour que le client puisse connecter sur une prise électrique n’importe quel élément d’électroménager ou autre. On alimente les maisons, les prises électriques, l’éclairage, les luminaires…", explique Christophe Terisse.

    Le type de câble fourni par Nexans lors de la restauration de la cathédrale. ©Nexans


    Avec un chiffre d’affaires total de 6,1 milliards d’euros en 2025, le groupe Nexans est présent en France, étendu sur huit sites, ainsi qu’à l’international dans 41 pays différents. Celui situé à Autun est le plus gros site industriel de l’entreprise en France, avec 220 salariés : "Nous produisons 1 km de câbles nouvelle génération à la minute et 220 tonnes par jour", souligne Christophe Terisse. 

    À lire aussi : Lyon : à Gerland, le futur parc des anciennes halles Nexans se précise.

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