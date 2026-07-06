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Abdelkader Lahmar, député LFI de la 7e circonscription du Rhône.
Abdelkader Lahmar, maire de Vaulx-en-Velin.

Drapeau palestinien sur la mairie de Vaulx-en-Velin : la préfecture saisit la justice

  • par Loane Carpano

    • Alors que le maire de Vaulx-en-Velin refuse de retirer le drapeau palestinien de sa mairie, la préfecture du Rhône a décidé de saisir la justice.

    Face au refus du maire de Vaulx-en-Velin de retirer le drapeau palestinien de sa mairie, le préfet du Rhône a décidé de saisir la justice. Pour rappel, le maire LFI, Abdelkader Lahmar, avait décidé de hisser le drapeau de la Palestine sur la mairie le 4 juillet dernier. L'initiative avait été prise dans le cadre du festival "Résonance Palestine".

    Dans un soucis de non-respect de la "neutralité des services publics", le préfet du Rhône, Etienne Guyot, avait demandé à l'édile de retirer le drapeau, justifiant alors : "Cette initiative contrevient au principe de neutralité des services publics et est susceptible de porter une atteinte grave à l’ordre public compte tenu des réactions qu’elle est de nature à provoquer dans un contexte particulièrement tendu".

    Une demande rejetée par l'édile vaudais, le drapeau étant toujours hissé aux côtés des drapeaux français et européen sur l'Hôtel de Ville. Face à ce refus, la préfecture a décidé de contester cette initiative devant le tribunal administratif de Lyon pour "préserver l'impartialité du service public", indique-t-elle dans un communiqué ce lundi.

    Lire aussi : La Ville de Lyon interdit de nouveau une conférence de l'activiste palestinien Salah Hamouri

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