Oullins : de nouveaux coups de feu tirés près d'un point de deal

Dans la nuit du 2 au 3 juillet, des coups de feu à l'arme de guerre ont été tirés à proximité d'un point de deal dans le quartier de Haute-Roche, à Oullins-Pierre-Bénite.

Des coups de feu à l'arme de guerre ont été tirés dans la nuit du 2 au 3 juillet dernier à Oullins-Pierre-Bénite. Selon les informations du Progrès, les tirs seraient survenus à l’angle de la rue du 8-Mai-1945 et de l’avenue de Haute-Roche. Un croisement proche d'un point de deal, qui avait déjà été la cible de tirs en décembre.

Les coups de feu auraient été tirés par deux individus encagoulés à bord d'une trottinette. Une arme de guerre, type Kalachnikov, semble avoir été utilisée. Aucun blessé n'est à déplorer.

Une enquête a été ouverte pour identifier les suspects et leur mobile.

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