À Lyon, des écoles accueillent une dizaine de familles sans-abri cet été

La Ville de Lyon a annoncé ce vendredi qu'elle accueille une dizaine de familles dans des écoles du territoire tout au long de l'été.

Mardi matin, les forces de l'ordre procédaient à l'évacuation du campement de sans-abri de Jean-Macé, à la demande la Ville et de la Métropole de Lyon, qui invoquaient notamment des raisons sanitaires et sécuritaires. Une opération vivement critiquée par La France insoumise et les collectifs de soutien, qui déplorent l'absence de solution.

31 enfants scolarisés à Lyon mis à l'abri dans les écoles

Quelques jours plus tard, par voie de communiqué, la municipalité dirigée par Grégory Doucet indique qu'elle a mobilisé depuis le 7 juillet six écoles du territoire afin de mettre à l'abri douze familles. Un dispositif qu'elle a baptisé "écoles été 2025" et qui permet d'accueillir 16 adultes et 31 enfants, scolarisés dans les écoles de la ville.

"Des médiateurs sociaux du CCAS de la Ville de Lyon assureront un lien avec les familles. Afin de respecter leur tranquilité, le nom des établissements ne sera pas communiqué", est-il écrit. La prise en charge des douze familles est progressive. Ce dispositif municipal est par ailleurs complété par la mobilisation citoyenne du collectif Jamais sans toit et d'associations, qui permet également de prendre en charge 14 familles.

Un nouveau recours indemnitaire contre l'État

La Ville de Lyon annonce par ailleurs qu'elle engage dans les prochains jours un nouveau recours contre l'État, visant à réclamer le remboursement des sommes engagées dans le cadre de l'hébergement d'urgence, compétence de la préfecture et non de la municipalité. Dans le cadre de son premier recours déposé en février 2024, la Ville de Lyon demande le remboursement des frais engagés à hauteur de 62 000 euros et le Centre Communal d’Actions Sociales de la Ville de Lyon, les dépenses s’élèvent à hauteur de 210 000 euros.

"Depuis 2020, et face aux carences persistantes de l’État en matière d’hébergement d’urgence, la municipalité agit concrètement en mobilisant des efforts sans précédent", assure la Ville de Lyon, régulièrement attaquée à sa gauche, notamment par les Insoumis ce mardi après l'évacuation du campement de Jean-Macé.

La Ville défend sa politique

"Paiement de nuitées d’hôtel, ouvertures de gymnases, mise à disposition de

l’ancien Ehpad Villette d’Or, mise à disposition de l’ancien commissariat du 7e, recherche de solutions public-privé… Ce sont au total près de 800 places d’hébergement d’urgence qui sont aujourd’hui prises en charge par la Ville de Lyon. Le budget alloué à l’hébergement d’urgence a ainsi été multiplié par 67 depuis 2021 passant de 35 000 € à 2,5 millions d’euros", poursuit la collectivité.

Pour rappel, la municipalité a plusieurs fois pris la décision de payer des nuitées d'hôtel en période de vacances pour mettre à l'abri des familles habituellement soutenus par le collectif Jamais sans toit, mais confrontées à la fermeture des établissements scolaires.

