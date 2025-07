Lyon : à la Croix-Rousse, les écologistes défendent des espaces publics "propices au commerce"

Le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard et le maire de Lyon, Grégory Doucet. (@Nathan Chaize)

À l'occasion de l'inauguration de la rue du Mail, le maire de Lyon et le président de la Métropole de Lyon ont défendu leur vision d'espaces publics "propices au commerce".

En terrain conquis, le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet et le président écologiste de Métropole de Lyon, Bruno Bernard ont inauguré ce vendredi la rue du Mail, requalifiée et piétonnisée, au coeur du plateau de la Croix-Rousse. Une réalisation que les élus veulent "emblématique" de leur stratégie pour les "coeurs commerçants".

La rue du Mail a été inaugurée vendredi 25 juillet. (@NC)

Avec 215 mètres de linéaire rendus aux piétons, cinq arbres plantés, 120 m2 d'espaces verts, la requlification "est une réussite avec, de l'avis très général, des rues bien plus plus agréables", considère le maire Grégory Doucet. Le début de la rue d'Austerlitz, la rue Dumenge et le nord-est de la petite place de la Croix-Rousse ont également bénéficié de travaux. Le tout pour un montant total de 1,5 million d'euros financés par la Métropole de Lyon.

"Nous avons besoin de ces espaces qui créent de la convivialité pour donner envie d'aller chez nos commerçants"

"Dans un contexte où le commerce connaît un certain nombre de difficultés, nous pouvons aider avec nos outils à nous", poursuit l'édile. "Nous pouvons travailler sur l'espace public pour qu'il soit propice au commerce indépendant comme ici. Nous avons besoin de ces espaces qui créent de la convivialité pour donner envie d'aller chez nos commerçants", juge-t-il.

Des déclarations qui interviennent quelques jours après la polémique déclenchée par l'exécutif municipal, en furie après avoir appris la visite de la ministre Aurore Bergé auprès des commerçants de la rue de la Charité, en compagnie du maire LR du 2e arrondissement et candidat aux élections municipales 2026, Pierre Oliver.

"Le résultat ici est incontestable", a ajouté de son côté Bruno Bernard, considérant que ce type d'aménagements permet de "renforcer les coeurs de quartier". "Il y a des enjeux économiques nationaux qui nous dépassent, mais nous avons nous aussi notre responsabilité", a-t-il poursuivi. Et d'ajouter : "L'espace public est un levier pour favoriser le commerce de proximité, mais aussi valoriser le patrimoine."

