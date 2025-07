Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 25 au 28 juillet

Projections en plein air, marché de seconde-main, exposition, EuroGames, Lyon Capitale a sélectionné pour vous les six activités à ne pas manquer pour ce week-end du 25 au 28 juillet.

Festoyer aux Eurogames

Lyon vivra au rythme des EuroGames ce week-end. Du 25 au 28 juillet l'organisation de l'événement sportif vous attend pour profiter et festoyer autour de l'inclusivité et de la diversité. Au programme : du sport bien sûr, mais aussi des DJ sets, des concerts, des visites guidées, des "Drag Show" et un brunch de clôture. Parmi les temps forts à ne pas manquer : le concert live du jeune talent lyonnais Alex Urbane qui performera à 21h15 vendredi 25 juillet. Ou encore, le "Drag Show des Eurogames" tenu samedi 26 juillet à 21h. Si la plupart des événements se dérouleront gratuitement au sein du village des EuroGames situé place Maréchal Lyautey (6e), d'autres soirées payantes sont également proposées dans le cadre de l'événement.

Tout le programme ici

Voir (ou revoir) ses classiques en plein air

©Gilles Michallet – Ville de Villeurbanne



Vendredi 25 juillet sera l'occasion de voir (ou de revoir) des classiques du cinéma sous les étoiles. A l'occasion des estivales projections en plein air, le choix s'offre à vous. Au stade Séverine de Villeurbanne, Jumanji vous fera vibrer dès 22h. Côté prairie du stade Dumont, c'est le célèbre extraterrestre E.T qui fera rêver enfants comme adultes dès 22h. L'accès aux deux projections est libre et gratuit.

Plus d'informations sur le site de l'office du tourisme.

Clôturer en beauté les nuits de Fourvière

Après plus d'un mois de festivité, c'est la fin du festival des Nuits de Fourvière. Afin de clôturer l'événement en beauté, deux dernières soirées se tiendront ce week-end : Vendredi 25 juillet, c'est le musicien lyonnais Mike Lévy, sous son nom de scène Gesaffelstein qui montera sur la scène du grand théâtre à 21h pour un show électro. Samedi 26 juillet, les Nuits de Fourvière se concluront sur une folle soirée karaoké géant. Orchestrée par les artistes Aline Afanoukoé et DJ Da Vince, cette soirée sera l'occasion de chanter à tue-tête.

Plus d'informations en lien.

Chiner dans le 7e

Samedi 26 juillet dès 11h, un marché 100% seconde-main et création artisanale se tiendra au 107 rue de Marseille dans le 7e arrondissement. A retrouver sur place : un grand vide-dressing hommes/femmes, des accessoires et des vêtements de commerce de seconde main à petits prix. Mais aussi des créations d'artistes locaux : bijoux, bougies, décos... La journée se terminera par une soirée dansante prévue dès 20h.

Plus de détails ici.

Dernier week-end pour profiter de Pompeii

©Tempora

Autre événement qui se termine ce week-end, l'exposition Pompeii. En famille, solo, ou entre amis, l'exposition Pompeii est un bon moyen de comprendre l'éruption volcanique ayant détruit la ville romaine en l'an 79. L'exposition propose de déambuler à travers un parcours immersif, des vues 3D et des objets authentiques issus des fouilles archéologiques. La dernière visite se tiendra dimanche 17 juillet à la Sucrière (2e).

Informations en lien.

Danser le tango sur la place du Gros Caillou

Et si vous terminiez le week-end en dansant ? Dimanche 27 juillet, le bal Tango, organisé par l'association "Tango de Soie", vous propose d'apprendre à danser aux côtés de professionnels. Gratuite, la séance se déroulera en plein air sur la place du Gros-Caillou de la Croix-Rousse à 20h. Le bal débutera néanmoins à 19h30 et se poursuivra jusqu'au bout de la nuit.

Toutes les informations sur le site.

