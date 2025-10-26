Actualité
Disparition de Meïly Flachez, une mineure de moins de 16 ans, disparue depuis le 24 octobre

Isère : un appel à témoins lancé après la disparition d’une adolescente de 15 ans

  • par Clémence Margall

    • Meïly Flachez, 15 ans, a disparu dans la nuit de vendredi 24 octobre à proximité de la commune de Pont-de-Beauvoisin.

    La gendarmerie lance un appel à témoins après la disparition de Meïly Flachez, une adolescente de 15 ans. Cette dernière n’a plus donné signe de vie depuis vendredi 24 octobre, dans le secteur de Pont-de-Beauvoisin, en Isère.

    Son téléphone a borné pour la dernière fois à 23h45 près de Valencogne. Son téléphone est éteint depuis.

    Elle serait peut-être en direction de l’Espagne

    L’adolescente mesure 1m61, est de corpulence mince avec des yeux verts/marrons et des cheveux blond platine. Lors de sa disparition, elle était susceptible de porter un haut noir et blanc à rayures, un jean gris clair large, un blouson en jean noir avec de la fourrure sur le col et aux poignets ainsi que des baskets New Balance rose ou des Santiags noires et strass argentées. Meïly Flachez pourrait se trouver dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ou serait en direction de l’Espagne.

    Les personnes qui sont susceptibles de renseigner les enquêteurs sont invitées à contacter la brigade de gendarmerie de Pont-de-Beauvoisin au 04 76 37 00 17. Ou en appelant le 17.

